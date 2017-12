Na rellen Brussel: "Laat jongeren hun burgerdienst doen" FT

14u18

Bron: Bruzz 0 Photo News Burgemeester van Etterbeek en Brussels parlementslid, Vincent De Wolf. Burgemeester van Etterbeek en Brussels parlementslid Vincent De Wolf komt, in navolging van de rellen in onze hoofdstad, met een opmerkelijk voorstel. "Waarom jongeren tussen 18 en 25 jaar geen burgerdienst laten doen?", vraagt hij zich af.

De Wolf wil burgerdienst voor Brusselse jongeren niet verplichten. En hij wil dat het ook niet alleen beperkt wordt tot jongeren die iets mispeuterd hebben. Dat zegt hij aan Bruzz. "De burgerdienst mag geen verplichting zijn en is bedoeld voor iedereen. Elke jongere tussen de 18 en 25 moet de kans krijgen om voor 6, 12 of 18 maanden in burgerdienst te treden." Hij lanceert zijn plan na de rellen van de afgelopen weken in de hoofdstad. De amokmakers waren toen grotendeels jongeren, en zelfs minderjarigen tussen de 15 en 18.

De liberale burgemeester doelt ook op Brusselse jongeren die al veroordeeld zijn. Het zou hen kunnen helpen bij de zoektocht naar werk, klinkt het bij De Wolf. “Het staat goed op je cv, en het zou ook voorrang kunnen verlenen bij het inschrijven voor de nieuwe veiligheidsschool.” Die school, een nieuwe maatregel van de regering, moet nog opgericht worden. In oktober werd beslist een pand te kopen. De gewestelijke school bundelt opleidingen voor veiligheids-, preventie- en hulpdienstberoepen. De princiepnota werd vorig jaar goedgekeurd.

Elke jongere die zijn burgerdienst doet, zou een kleine vergoeding krijgen. De Wolf denkt aan 33 euro per dag. Daarnaast zouden de jongeren ook nog hun werkloosheidsuitkering behouden. Het parlementslid dient nu bij het Brusselse parlement een resolutie in.