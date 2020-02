Na regen komt (een beetje) zonneschijn ADN

04 februari 2020

12u42

Bron: Belga 0 Het gaat vandaag eerst nog regenen, maar de volgende dagen blijft het droog en zal de zon vaker te zien zijn. Het KMI waarschuwt wel voor nachtvorst op donderdag- en vrijdagochtend.

Deze namiddag is het in het centrum wisselend en elders vaak zwaarbewolkt weer. Aan de kust zou het nog tijdelijk droog kunnen blijven, op andere plaatsen is de kans op buien groter. Geleidelijk neemt overal de kans op buien toe onder een meestal zwaarbewolkte hemel. Vooral op het eind van de namiddag en tegen de avond kunnen de buien wat intenser zijn.

Sneeuwlaagje in de Ardennen

In de Ardennen valt er natte sneeuw of regen gemengd met sneeuw. Op de hoogste toppen kan er een dun sneeuwlaagje ontstaan of verder aangroeien. Elders gaat het om regenbuien (eventueel gemengd met wat smeltende sneeuw tijdens intense buien). De maxima liggen tussen 1 of 2 graden in de Hoge Ardennen en 8 graden aan zee. De wind waait matig tot vrij krachtig in het binnenland en krachtig aan zee en ruimt van westnoordwest naar noordwest. Plaatselijk kunnen er rukwinden voorkomen tot 70 km/uur. Tijdens intense buien mogelijk iets meer.

Vanavond verdwijnen de laatste buien richting het zuidoosten en 's nachts wordt het droog maar er blijft vrij veel bewolking hangen. Plaatselijk kunnen er mogelijk wat meer opklaringen zijn, en dan is het opletten voor vorming van rijm- of ijsplekken. De minima liggen tussen -1 graad in de Ardennen en +6 graden in het westen. De wind waait eerst matig uit noordnoordwest. 's Nachts staat er een overwegend zwakke of in de Ardennen matige noordwestenwind.

Lichte vorst

Morgen is het rustig en droog maar mogelijk met vrij veel wolkenvelden. In het oosten van het land is de kans op opklaringen wat groter. De maxima liggen tussen 2 en 8 graden bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen. Woensdagavond en - nacht blijft het droog en rustig, met geleidelijk bredere opklaringen. Het kwik zakt van -5 graden in de Ardennen tot -1 graden aan zee en in het centrum. Er staat nog steeds een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Na een vrij koude nacht met in de meeste streken kans op lichte vorst en aanvriezende mist, wordt het donderdag een rustige en droge dag met afwisselend zon en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Venen en 8 graden in het westen, bij een zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Vrijdagochtend is vorst mogelijk in alle streken. Overdag worden brede opklaringen voorspeld met maxima tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in Laag- en Midden- België. De wind waait zwak tot matig uit het zuiden tot zuidoosten.

Opnieuw regen

Op zaterdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af, soms vergezeld met lichte regen. Het wordt iets zachter met maxima tussen 6 en 11 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten.

Zondag wordt het betrokken en winderig, met regelmatig regenperiodes en temperaturen tot 13 graden in het centrum van het land.