Na racistisch incident in België, nu al vier filialen van sportwinkel geplunderd. Dit weekend betoging gepland HAA

08 november 2019

13u25

Bron: Sudinfo, La Dernière Heure, RTL Info 200 In één week tijd zijn in ons land twee filialen van JD Sports geplunderd, één in Brussel en één in Luik. Ook in Amsterdam en Londen werden vestigingen van de Britse kledingketen overvallen. Aanleiding is wellicht een racistisch incident dat eind oktober plaats had in Luik. Een manager van JD Sports die haar personeel toesprak, nam toen de woorden ‘makak’ en ‘gwers’ in de mond.

Beelden van het incident werden verspreid via Facebook en gaan sindsdien viraal. Het filmpje zou op 23 oktober gemaakt zijn in een filiaal van JD Sports, in het Luikse shoppingcenter Médiacité. In de video is te zien hoe een vrouwelijke manager van de sportwinkel haar werknemers vraagt om zich in drie rijen op te stellen volgens huidskleur en afkomst. “Arabieren, makakken en gwers”, klinkt het. Met gwers worden blanke mensen van West-Europese afkomst bedoeld.

België, Amsterdam en Londen

Mogelijk vormen de racistische uitlatingen de aanleiding voor plunderingen van verschillende filialen van JD Sports, niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. Woensdagavond bestormde een tiental jongeren de JD Sports-winkel in de Brusselse Nieuwstraat. Diezelfde dag werd ook een vestiging van de sportwinkel overvallen in Luik. Op 31 oktober werd een vestiging in Londen bestormd, en gisteren viel ook een JD Sports-winkel in Amsterdam ten prooi aan plunderingen.

Afgelopen woensdag maakte JD Sports bekend dat de betrokken gerant is ontslagen. “Wij kunnen geen enkele vorm van discriminatie tolereren. Ons onderzoek is nu voltooid en de manager heeft het bedrijf verlaten", klinkt het in een mededeling op Facebook. Inmiddels zijn ook het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia en het parket van Luik een onderzoek gestart naar het incident, melden Waalse media.

“Ontoelaatbaar in 2019”

Morgennamiddag om 15 uur vindt een betoging plaats voor Médiacité in Luik, om solidariteit te betuigen aan de werknemers van JD Sports. De manifestatie is een initiatief van La Ligue de Défense Noire Africaine (LDNA), een Franse organisatie die strijdt tegen racisme, en ook in ons land is vertegenwoordigd.

Volgens LDNA, die de plunderingen veroordeelt, is het niet de eerste keer dat er bij JD Sports racistische incidenten plaatsvinden. “Het komt zelfs steeds terug, het maakt deel uit van hun beleid”, zegt woordvoerder Egountchi Behanzin. “Dit is puur racisme en ontoelaatbaar in 2019.” De organisatie vindt voorts dat de winkelketen te lang heeft gewacht om te reageren op het incident.

JD Sports is een Britse kledingketen, met de nadruk op sport- en vrijetijdskleding. Wereldwijd heeft de keten meer dan achthonderd winkels in zestien verschillende landen. In ons land opent morgen de zeventiende Belgische winkel van JD Sports de deuren in Wijnegem Shopping Center.

