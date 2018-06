Na plofkraak: parket bevestigt dat er vage aanwijzingen waren over mogelijke diefstal in Kinrooi ADN

05 juni 2018

10u09

Bron: Belga 1 Het parket van Limburg heeft vandaag bevestigd dat er vage aanwijzingen waren over een mogelijke diefstal vermoedelijk in een bankkantoor in Kinrooi.

Gisterenochtend pleegden vier gemaskerde personen een plofkraak op een ING-bankkantoor aan het Dorpsplein in Kinrooi. Twee geldautomaten werden met explosieven opgeblazen. Met een nog onbekende buit kon het viertal wegrijden in een donker voertuig, vermoedelijk een Audi A5.

Enkele weken geleden zou er bij de politie blijkbaar informatie zijn binnengelopen dat een inbrekersbende een slag wilde slaan in een bankkantoor in Kinrooi. Het parket kon niet bevestigen dat de politie op voorhand was ingelicht. Volgens het Limburgse parket waren het vage aanwijzingen dat er iets stond te gebeuren, maar ging het niet om concrete informatie. Bij de plofkraak in Kinrooi vielen er geen gewonden. De materiële schade was wel groot.