Na piek door schrapping woonbonus nu 7,6 procent minder woningen verkocht Fien Tondeleir

23 november 2019

05u33 0 In oktober kochten we massaal vastgoed - snel voor de afschaffing van de woonbonus volgend jaar. Op het einde van deze maand is de rust op de huizenmarkt echter teruggekeerd, want vorige week werden er voor het eerst sinds het nieuws van de woonbonus weer minder (-7,6 procent) huizen en flats verkocht.

Zullen de huizenprijzen dalen? “Nee”

Wie in Vlaanderen een huis koopt, betaalt daar gemiddeld 285.000 euro voor. Wie een eigen appartement wil, legt gemiddeld 232.000 euro op tafel. Die prijzen liggen hoger dan in 2018: voor een woning stegen ze met 2,8 procent, voor een flat met 3,7 procent. Toen de regering begin oktober aankondigde dat ze de woonbonus - een belastingaftrek voor leningen - vanaf 1 januari 2020 definitief zal schrappen, gingen die prijskaartjes elk met nog eens 3 procent omhoog.

Iedereen met verhuisplannen stortte zich plots op de vastgoedmarkt om nog van het gunsttarief te kunnen genieten. “Die prijsstijging was excessief”, zegt John Romain van Immotheker Finotheker daarover. “Nu de vastgoedpiek voorbij is, verwacht ik een correctie van 3 à 5 procent volgend jaar, maar niet in alle categorieën. Bijna iedereen vist in dezelfde vijver en zoekt een woning tussen de 200.000 à 300.000 euro. Die prijzen zullen dan ook niet plots dalen. Sowieso blijft de trend van stijgende huizenprijzen ook de komende jaren nog overeind, maar hij zet zich minder stevig door.”

Wacht ik met kopen of verkopen? “Nee”

“Kooprijp of verkooprijp? Doe dan gewoon je ding”, raadt de directeur van Immotheker Finotheker aan. “We zitten vandaag duidelijk in een verkopersmarkt - wie z’n huis verkoopt, kan met z’n prijzen omhoog en speelt in op de toenemende vraag naar koopwoningen. Vele woningen haalden dit jaar de vraagprijs en er wordt volop tegen elkaar opgeboden. Volgend jaar zullen de kopers het meer voor het zeggen hebben, als de afschaffing van de woonbonus en de verstrakking van het verkrijgen van woonkredieten hun werk doen.”

Tijdens de vastgoedpiek in oktober werden gemiddeld 63 procent meer verkoopovereenkomsten - compromissen, dus - getekend dan in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Ook in de eerste week van november werden nog 35 procent meer woningen verkocht. Een week later waren er plots 7,6 procent minder aankopen dan in 2018. Verwacht wordt dat het aantal verkochte woningen verder daalt: voor 2020 gaat men uit van 3 procent minder verkopen.

John Romain: “Er is de voorbije maanden massaal aangekocht, dus is het logisch dat het aanbod van instapklare woningen wat is opgedroogd. In 2020 zullen er 10 tot 15 procent minder kopers zijn - al heeft dat zeker niet alleen met de afschaffing van de woonbonus te maken. De Nationale Bank maakt lenen veel moeilijker (vanaf januari kunt u maximaal 90 procent van de aankoopwaarde van uw woning lenen, red.), er zijn meer alleenstaanden en ook investeerders, die een woning willen om te verhuren, worden door een hogere eigen inbreng afgeschrikt.”

“De grote prijsstijgingen van woningen sinds 2007 hebben ervoor gezorgd dat 35 procent van de millennials wacht met alleen wonen”, vervolgt Romain. “Zij willen wel een eigen huis, maar ook dezelfde levensstandaard als thuis.” Wie vanaf 2020 een woning koopt, moet volgens de expert een financieel plan opstellen. “De woonbonus, jaarlijks 1.520 euro voor koppels en 760 euro voor alleenstaanden, gaf kopers nog wat comfort. Nu is de slinger te hard doorgeslagen. We moeten mensen blijven aanmoedigen om te kopen.”

Is mijn huis minder waard? “Misschien”

“Wie vandaag een woning kocht, heeft 3 à 4 procent te veel betaald”, zegt John Romain nog. “Máár: je koopt geen huis voor één of twee jaar, wel voor dertig. Je kan vandaag iets kopen op de beurs terwijl die morgen crasht, maar dat verlies is op lange termijn slechts een rimpel. Zo is dat ook bij huizen, al begrijp ik dat het niet prettig is als je als eigenaar minder krijgt dan wat je zelf hebt betaald. Woningen tussen 200.000 en 300.000 euro zullen voor hetzelfde geld van de hand gaan. Voor een huis boven de 300.000 euro ligt dat moeilijker.”

Blijft lenen goedkoop? “Ja”

De rente van woonleningen zal de komende jaren zeker laag blijven, daar hoeft geen enkele koper zich zorgen om te maken”, aldus Romain. “Als er een stijging is, dan is die licht en langzaam. Onze rente is nog altijd historisch laag, misschien hebben we het dieptepunt zelfs nog niet gezien.”