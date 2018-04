Na penis- en anusmuur gaat Brusselse kunstenaar deze keer nog een stap verder HR

26 april 2018

14u59

Bron: Belga 221 Onze hoofdstad heeft er weer een expliciete muurtekening bij. Ditmaal is er een anus te zien die hoogdringend naar het toilet moet en zelfs al aan de "grote boodschap" begonnen is. De stad Brussel zal de muurschildering niet zelf verwijderen.

De nieuwe "kakmuur" is een zoveelste in een rij van expliciete fresco's die in het Brussels straatbeeld opduiken. Zo waren er eerder al de 'anusmuur', de 'penismuur' of de 'penetratiemuur'. In januari doken er nog twee lugubere muurschilderingen op in Brussel met een beeld van een onthoofding aan de Vlaamsepoort en een gevild lijk in de Brigitinnenstraat. "In grote steden is het nu eenmaal zo dat er soms fresco's opduiken", stelt Brussels schepen van Openbare Netheid en Cultuur Karine Lalieux (PS). De nieuwe tekening staat op de zijkant van een gebouw op de hoek van de Akenkaai en het Saincteletteplein

Bonom

"De stad Brussel zal deze zelf niet verwijderen en heeft daar ook het nodige materiaal niet voor. De eigenaar van het gebouw mag op eigen initiatief de muurschildering verwijderen en kan zelf ook klacht indienen bij het parket." Dat zal dan wel een klacht tegen onbekenden zijn, want intussen is nog altijd niet geweten wie er achter de vele enorme muurschilderingen zit. Er loopt ook geen onderzoek naar. De stijl verwijst wel naar één en dezelfde kunstenaar, namelijk Bonom.

"Muurschilderingen of graffiti die gelinkt is aan haatdragende of gewelddadige boodschappen verwijderen we wel meteen. Hier is dit niet het geval. Ik vind de fresco noch interessant, noch relevant", verklaart Lalieux.

Intussen blijft de stad Brussel met verschillende gekende artiesten inzetten op street art parcours en fresco's creëren die in het straatbeeld passen.

Een kaart met de vele expliciete muurtekeningen die de voorbije jaren in onze hoofdstad opdoken, kan je hier vinden.