Na paasvakantie krijgen leerlingen zeker nieuwe leerstof: deze drie scenario's liggen op tafel

30 maart 2020

19u27

Bron: Belga 34 Binnenland Als de scholen vanwege de coronamaatregelen niet meteen na de paasvakantie kunnen heropenen, dan zullen de leerkrachten overgaan tot de ‘preteaching’ van nieuwe leerstof. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na overleg met het onderwijsveld.

Wegens de maatregelen tegen de coronapandemie die de Nationale Veiligheidsraad genomen heeft, zijn de scholen in heel het land nu al voor de derde week gesloten. Voorlopig gelden de maatregelen tot 19 april, de laatste dag van de paasvakantie. Mogelijk worden ze nog met twee weken verlengd, tot 3 mei.

De scholen bereiden zich voor op drie scenario’s, zegt minister Weyts, die maandag overleg pleegde met de onderwijskoepels, het GO!, de onderwijsvakbonden en de CLB-centrumnetten. Ze houden rekening met een heropstart vanaf 20 april, een heropstart in mei, en het niet of nauwelijks nog heropstarten voor de zomervakantie. In ieder geval staan voor de komende periode alle neuzen in dezelfde richting, benadrukt Weyts.

‘Preteaching’

“Als de scholen meteen na de paasvakantie niet heropenen, dan gaan de leerkrachten over tot ‘preteaching’, waarbij al nieuwe leerstof behandeld wordt”, zegt minister Weyts. “Het is belangrijk om de leerlingen geboeid te houden. Anders leren onze jongeren ook weinig bij, wat nefast is voor de onderwijskwaliteit.” Als de scholen daarna opnieuw opengaan, wordt teruggekomen op deze leerstof.



Zowel leerkrachten als ouders krijgen nog “handvaten” over hoe ze met deze nieuwe fase in het afstandsleren zullen moeten omgaan, aldus Weyts, die niet wil dat er leerweken verloren gaan.

Alle onderwijspartners benadrukken dat dit schooljaar geen verloren jaar mag worden voor de leerlingen. “De resterende onderwijstijd zal optimaal benut worden en er komen hoe dan ook faire evaluaties, zeker van de leerlingen die op scharnierpunten staan in hun onderwijstraject.”

Zomervakantie

De paasvakantie moet in ieder geval behouden worden als een rustmoment voor leerkrachten en leerlingen, is de consensus. Twee weken lang zullen er geen taken vanop afstand doorgestuurd worden.

Om te bekijken hoe de resterende tijd van het schooljaar het best kan worden benut, heeft Weyts een denktank opgezet met mensen van het veld en pedagogen. Dat er zou worden geraakt aan de zomervakantie, bijvoorbeeld om verloren lestijd in te halen, is momenteel geen optie. “Leerkrachten moeten nu al harder werken dan wanneer ze voor de klas zouden staan. Dan doodleuk zeggen dat de vakantie wordt ingekort, zou bijzonder demotiverend werken”, luidt het in de omgeving van de minister.

