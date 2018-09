Na onthullingen Schild & Vrienden: Staatsveiligheid wil verdubbeling van manschappen ADN

13 september 2018

17u07

Bron: Belga 10 Staatsveiligheid wil een verdubbeling van het aantal manschappen, om alle vormen van extremisme te kunnen blijven opvolgen. Dat was deze ochtend te horen bij een hoorzitting in de commissie voor de bestrijding van gewelddadige radicalisering, in het Vlaams Parlement.

De commissie werd in besloten zitting samengeroepen naar aanleiding van de Pano-reportage over Schild & Vrienden. Staatsveiligheid en het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) bevestigden in het parlement dat Schild & Vrienden enkel oppervlakking werd gevolgd voor de uitzending van de reportage. Sindsdien wordt de organisatie en haar leden wel doorgelicht, al blijft het dreigingsniveau voor de extreemrechtse groepering op 1.

Extreemrechts geweld op de radar

Staatsveiligheid vroeg in de commissie een verdubbeling van haar personeel, ook al kwamen er sinds 2015 al 140 mensen bij. Vorig jaar telde Staatsveiligheid zo'n 577 medewerkers. "We zijn lilliputters in vergelijking met andere Europese diensten", klonk het toen al in De Morgen.



Er zijn veel middelen geïnvesteerd in de opvolging van religieus geweld, maar daar komen andere fenomenen bij, zoals nu de identitaire bewegingen. Ook in de rest van Europa verschijnt het extreemrechts geweld steeds meer op de radar, en dat moet worden gemonitord.

Ook al wordt Schild & Vrienden voor de duidelijkheid ongevaarlijk geacht, de inlichtendiensten hebben een lijst van enkele tientallen mensen uit extreemrechtse hoek die ze in staat achten tot geweld. Ze wijzen erop dat daar zelfs geen uitgebouwde organisatie voor nodig is, een enkeling - zoals Anders Breivik - kan in zijn eentje veel leed aanrichten.

De verschillen met religieuze radicalisering zijn niet zo groot. Het komt er ook hier op neer dat we deze jongeren aansluiting moeten laten vinden bij de samenleving Nadia Sminate (N-VA)

De Vlaamse parlementscommissie spitste zich de afgelopen jaren toe op religieuze radicalisering, maar wil nu ook de focus leggen op extreemrechts en extreemlinks. "De verschillen met religieuze radicalisering zijn niet zo groot", zegt voorzitter Nadia Sminate (N-VA) na afloop van de zitting. "Het komt er ook hier op neer dat we deze jongeren aansluiting moeten laten vinden bij de samenleving, we moeten een aanklampende aanpak hanteren."

Yasmine Kherbache van sp.a vindt dat we in het onderwijs veel duidelijker moeten maken wat de kernwaarden zijn van onze samenleving. "Het gaat erom dat je de democratie weerbaar maakt. De vrijheid van meningsuiting wordt door niemand betwist, maar als je de stap zet naar haat, moeten we reageren."

Politieke verantwoordelijkheid

Daarnaast heeft ook de politiek een verantwoordelijkheid. "Zij moet duidelijkheid creëren", vindt Kherbache. "Iedereen is verontwaardigd over de ranzigheid van Schild & Vrienden, maar dan moet je je ook uitdrukkelijk distantiëren van partijleden die filmpjes liken waarin Hitler wordt verheerlijkt."

"Ik vind dat de leden in geen enkele partij thuishoren en zeker niet in die van mij", reageert Sminate. "Maar het is wel al gebleken dat ze in verschillende partijen zitten. Ik roep alle collega's op om te stoppen met pogingen om deze zaak politiek te recupereren."