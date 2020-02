Na noodkreet van huisartsen over gebrek aan bescherming tegen coronavirus: verdachte gevallen meteen naar ziekenhuis KVDS

28 februari 2020

18u07 0 Er komt een voorlopige oplossing voor het gebrek aan effectief beschermingsmateriaal tegen het coronavirus waarover veel huisartsen zich zorgen maken. In afwachting van de levering van nieuw materiaal via een Europese groepsaankoop, wordt bekeken hoe de mondmaskers, brillen, schorten en handschoenen die nog aanwezig zijn in ons land op een zo optimaal mogelijke manier bij de huisartsen terecht kunnen komen. Zolang huisartsen er niet over beschikken, mogen ze verdachte gevallen naar het ziekenhuis doorverwijzen.

Dat staat in een mail die huisartsenkoepel Domus Medica vrijdagmiddag rondstuurde naar alle aangesloten huisartsen. Het is het resultaat van een eerste overleg dat Domus Medica donderdagavond had met de crisiscel van de FOD Volksgezondheid.

Telefoons

Domus Medica kreeg de afgelopen tijd heel wat telefoons van bezorgde huisartsen. Die hebben in de eerste lijn direct contact met zieke patiënten. Ze willen meer informatie over het virus en willen zich ook degelijk kunnen beschermen tegen een mogelijke besmetting met corona.





Zeker dat laatste is een probleem, want er is onvoldoende beschermingsmateriaal. “Het meeste materiaal wordt in China geproduceerd en niet meer geëxporteerd maar gebruikt voor lokale problemen”, klinkt het. “Er is bevestigd dat de overheid zal deelnemen aan een Europese tender voor de aankoop van mondmaskers.”

In afwachting zijn al voorlopige maatregelen van kracht. Zo wordt bekeken hoe de mondmaskers, brillen, schorten en handschoenen die nog aanwezig zijn in ons land op een zo optimaal mogelijke manier bij de huisartsen terecht kunnen komen. “Zolang er geen adequaat beschermingsmateriaal voor de huisartsen beschikbaar is, is de afspraak om verdachte gevallen waarop corona getest moet worden, naar een ziekenhuisdienst door te verwijzen en dat steeds volgens de richtlijnen zoals aangegeven door Sciensano en na contactname met de Dienst Infectieziektebestrijding”, klinkt het.

De huisartsenkoepel heeft ook een speciaal team samengesteld dat de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwgezet zal opvolgen. Het team zal online de meest up-to-date informatie over de ziekte verschaffen aan huisartsen en hun vragen doorspelen aan de FOD Volksgezondheid.

Domus Medica vraagt ook aan de huisartsen om verdachte patiënten een code te geven, om de epidemie achteraf te kunnen analyseren.

Volgende week zou een nieuw overleg gepland staan tussen Domus Medica en de crisiscel van de FOD Volksgezondheid.

