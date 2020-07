Na nieuwe feiten dodelijke studentendoop beraadt KU Leuven zich over “bijkomende stappen” nla

27 juli 2020

13u34

Bron: Belga 6 De KU Leuven meldt “dat men de beslissing van de raadkamer afwacht en zich dan zal beraden over eventuele bijkomende stappen” na de berichtgeving van de kranten van Mediahuis over hoe leden van de studentenclub Reuzegom alle sporen probeerden te wissen van de studentendoop die eerstejaarsstudent Sanda Dia eind 2018 fataal werd.

In het kader van het strafrechtelijk onderzoek konden de speurders beslag leggen op de chatgesprekken die dag in de WhatsAppgroep van Reuzegom. Ze ontdekten foto's en filmpjes waaruit blijkt dat de 20-jarige ingenieursstudent al bijna twee uur voor zijn overbrenging naar de spoeddienst "laveloos in de gracht lag". Volgens Reuzegommer 'Flodder' was Dia zeven uur daarvoor "al rijp voor de vuilnisbak".

Toen bleek dat de jongen het niet zou halen, was het alle hens aan dek en werden in allerijl ter plekke en op internet sporen gewist. Uit de gesprekken blijkt volgens de berichtgeving in de kranten amper een schuldgevoel over het gebeuren al geeft 'Igean' in de chatgroep wel aan dat "het echt wel onmenselijk was wat er gebeurd was". Zo moesten Dia en de twee anderen schachten onder meer levende goudvissen, muizen en een aal opeten.

Taakstraf van 30 uur

De KU Leuven legde nadien de 17 aanwezige leden van Reuzegom een taakstraf van 30 uur op. Na deze feiten werd een Vlaams doopcharter uitgewerkt dat eind 2019 al door 155 studentenorganisaties ondertekend was.

In een mededeling meldt de KU Leuven "kennis genomen te hebben van de schokkende berichtgeving over het strafonderzoek naar aanleiding van het overlijden van Sanda Dia". "Bepaalde elementen in deze berichtgeving zijn voor ons nieuw. We wachten nu de beslissing van de raadkamer af en zullen ons dan beraden over eventuele bijkomende stappen", aldus de Leuvense alma mater.

De raadkamer zal op 4 september beslissen of de leden voor de strafrechter moeten terechtstaan "wegens opzettelijke toediening van schadelijke stoffen, onopzettelijke doding en onterende behandeling".

In de mededeling wijst de KU Leuven op het feit "dat na de Reuzegom-doop onmiddellijk duidelijk was dat deze op alle vlakken strijdig was met wat KU Leuven van haar studenten verwacht. De betrokken studenten zijn daarvoor allen tuchtrechtelijk vervolg en hebben een sanctie gekregen", aldus de KU Leuven die hierover geen verdere verklaringen zegt te zullen afleggen.