Na Nederlandse beschuldiging van cocaïnedoping petanquers: “​Al langer zelfde gevoel, maar nooit bewijzen”

Toxicoloog acht drugs weinig effectief: “Onjuiste dosis werkt zelfs averechts” Sven Ponsaerts

10 januari 2019

19u10 0 Petanque. Dat is een groepje ‘jeu de boules’-spelende senioren op een Zuid-Frans pleintje, het glaasje pastis nooit ver weg. Maar ook spelers die onder invloed van cocaïne hun werpprestaties trachten te verbeteren. Althans, dat beweren twee voormalige Nederlandse kampioenen. “Wij vermoeden al langer hetzelfde. Al is de situatie in Nederland niet anders”, aldus een Belgische speler uit de hoogste nationale klasse. Er werd wel nog niemand betrapt.

“Veel Belgische spelers gebruiken cocaïne. Nadien gooien ze geen bal meer fout”. Die straffe uitspraak van de voormalige Nederlandse petanque-kampioenen Kees Koogje (27) en Edward Vinke (46) deed de Belgische petanquewereld gisteren daveren. “Ik ken genoeg Belgische spelers die coke gebruiken”, zegt Vinke in een dubbelinterview op de Nederlandse sportwebsite Vice Sports. “Die gaan dan even naar het toilet, komen terug met grote ogen en gooien vervolgens geen bal meer fout. Ze voelen zich dan echt de koning. Vooral in Frankrijk en België denk ik dat er veel gebruik wordt gemaakt van verdovende middelen.”

