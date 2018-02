Na moeizame ochtendspits ook verkeershinder rond Brussel TTR

28 februari 2018

07u20

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 14 Een ongeval met drie voertuigen in Zellik, dat deze voormiddag plaatsvond, heeft voor zware verkeershinder gezorgd op de Brusselse buitenring. Bestuurders moesten lange tijd aanschuiven vanaf Vilvoorde. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Vanochtend was er ook al grote hinder in de richting Leuven-Brussel o p de E314 ter hoogte van Tielt-Winge.

Rond 10.00 uur reden drie voertuigen ter hoogte van Zellik op elkaar in. Daarbij raakte één persoon lichtgewond en raakten eerst één en vervolgens twee rijstroken versperd. Dat zorgde op de buitenring voor een file die reikte tot in Sint-Stevens-Woluwe. Er moest meer dan een uur aangeschoven worden. Kort na 11.00 uur was de rijbaan vrijgemaakt.

Ook door een ander ongeval deze ochtend verliep het verkeer richting Brussel moeizaam. "In alle vroegte is er een ernstige botsing tussen een bestelwagen en een vrachtwagen gebeurd op de E314 ter hoogte van Tielt-Winge in de richting van Brussel. Er viel daarbij één gewonde", aldus Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Een tijdlang was er slechts een rijstrook beschikbaar, waardoor bestuurders rekening moesten houden met meer dan een uur filerijden.

#R0 rond Brussel verlies je +1u op de buitenring door een ongeval in Zellik. Check eventuele omleidingen: https://t.co/Ly7DnsvqRG zijn omleidingen. pic.twitter.com/DMb4xPmxLg Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link