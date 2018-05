Na mislukte verzoeningspoging bij De Lijn: bonden dreigen met staking TTR

09 mei 2018

14u40

Bron: Belga 16 De directie van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn gaat alleen met de christelijke vakbond onderhandelen over de nieuwe structuur. De andere bonden weigerden opnieuw rond de tafel te gaan, en worden daarom gepasseerd. Dat werd vernomen bij bonden en directie. Een akkoord met ACV is voldoende om een bedrijfs-cao af te sluiten, klinkt het.

Eerder deze week mislukte een verzoeningspoging onder leiding van een sociaal bemiddelaar. De directie deed daarop een nieuwe poging om de partijen rond de tafel te krijgen, maar alleen ACV Openbare Diensten is nog bereid te onderhandelen.

"Wij willen de impasse doorbreken, zodat het personeel snel duidelijkheid krijgt", zegt nationaal secretaris Jan Coolbrandt. Hij benadrukt dat de bond een akkoord wil waarbij de werking van het bedrijf verbetert en de negatieve gevolgen voor het personeel zoveel mogelijk beperkt worden, en dat de achterban een eventueel akkoord zal moeten goedkeuren.

"Staking haast onvermijdelijk"

De socialistische (ACOD) en de liberale vakbond (ACLVB) sloegen de nieuwe uitnodiging van de directie af. Zij dienden eerder al een stakingsaanzegging in, waarbij er acties mogelijk zijn van 17 mei tot en met 20 mei.

"De keuze van de directie om besprekingen te voeren met één vakbond is zonder meer 'opmerkelijk' en is niet van aard om de gemoederen te bedaren, wel integendeel. Door deze houding wordt de aangekondigde staking van volgende week haast onvermijdelijk", stelt ACLVB in een persbericht.

De vakbond was naar eigen zeggen bereid om verder te onderhandelen, maar stelde als voorwaarde "dat de directie haar voorstel van reorganisatie bijstuurt op vlak van begeleiding en ondersteuning van de chauffeurs". Dat deed ze dus niet.

Reorganisatie

De sociale onrust heeft te maken met de nieuwe structuur die de directie wil invoeren. Daarbij zou er gesnoeid worden (zonder ontslagen) in het aantal managementfuncties en bedienden. Op een totaal van 1.780 gaat het om 286 mensen. Daarnaast is de directie ook van plan om een aantal functies te centraliseren in Mechelen. De reorganisatie moet van De Lijn een meer wendbare en efficiënte organisatie maken.

We hebben lang geprobeerd om onderhandelingen op te starten met de drie vakbonden. Tom Van de Vreken

"We hopen met ACV Openbare Diensten spoedig tot een akkoord te komen, zodat de werknemers in kwestie snel duidelijkheid kunnen krijgen en de vervoermaatschappij zich kan klaarmaken voor de toekomst", zegt De Lijn deze namiddag in een persbericht. De directie stelt onder meer voor om meer thuiswerk mogelijk te maken, de mensen te compenseren die langer onderweg zullen zijn, en de chauffeurs beter te omkaderen.

"We hebben lang geprobeerd om onderhandelingen op te starten met de drie vakbonden", legt De Lijn-woordvoerder Tom Van de Vreken uit. "We konden niet eindeloos blijven wachten, om de betrokken werknemers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven en voor de reizigers aan de slag te gaan voor een meer wendbare werking." De deur blijft openstaan voor ACOD en ACLVB, aldus nog De Lijn.