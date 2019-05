Na meer dan 200 jaar opnieuw brouwerij in abdij van Grimbergen KVDS

21 mei 2019

14u06

Bron: Belga 0 Binnen de muren van de abdij van Grimbergen zal binnenkort opnieuw bier gebrouwen worden. Naast het commerciële abdijbier dat Carlsberg en Alken Maes al langer aan de man brengen, komt er een microbrouwerij in Grimbergen zelf. Met een jaarproductie van 10.000 hectoliter houden ze het kleinschalig, zo bleek vandaag bij de voorstelling.

De werken in de gebouwen van de Norbertijnenabij moeten in augustus starten, de vergunning is net binnen. In de tweede helft van 2020 moet het eerste brouwsel beschikbaar zijn.

Plannen

De abdij werkt al vier jaar aan de plannen, legt initiatiefnemer pater Karel uit: "Op de plaats waar ooit de brouwerij heeft gestaan, gaan we de nieuwe brouwerij onderbrengen." Het bierverhaal kwam in Grimbergen ten einde toen de abdij eind 18de eeuw tijdens de Franse revolutie werd opgedoekt.





De microbrouwerij is een gezamenlijk initiatief van de abdij, Carlsberg en Alken-Maes (Heineken). Alken Maes brouwt nu de verschillende Grimbergen-bieren in Alken en heeft de rechten op de verkoop in België. Elders in de wereld verkoopt Carlsberg het bier, dat het bedrijf in Frankrijk brouwt. Er zullen vijf tot tien mensen in de brouwerij werken. Van de Norbertijnen zal alleen pater Karel er actief zijn.

De brouwerij zal kleine oplages 'limited editions' van Grimbergen brouwen. "Jaarlijks zullen we rond de 10.000 hectoliter brouwen. Dat is heel weinig en een pak minder dan Westmalle of andere abdij- of trappistbieren", zegt Marc-Antoine Sochon, de brouwmeester van Grimbergen bij Carlsberg.

De bieren zullen deels lokaal rond de abdij verkocht worden, maar het merendeel elders in het land en ook in andere landen, bijvoorbeeld in Frankrijk.