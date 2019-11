Na meer dan 20 jaar in federale regering: Reynders draagt bevoegdheden over aan Geens en Goffin tvc

30 november 2019

18u18

Bron: Belga 0 Uittredend minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders (MR) heeft zopas de macht overgedragen aan zijn opvolgers Koen Geens (CD&V) en Philippe Goffin (MR). Daarmee komt voor kersvers Eurocommissaris Reynders een einde aan meer dan twintig jaar onafgebroken aanwezigheid in de federale regering.

Reynders was in de regering van Charles Michel bevoegd voor Buitenlandse Zaken en Europese Zaken. Later kreeg hij er ook Defensie bij, nadat N-VA-minister Sander Loones eind vorig jaar samen met zijn partijgenoten uit de regering stapte.

Reynders is een veteraan in de Belgische politiek. In 1992 werd hij voor het eerst verkozen als parlementslid, zeven jaar later werd hij minister. Dat bleef hij onafgebroken tot nu. Vanaf morgen gaat Reynders aan de slag als Europees Commissaris voor Justitie.

CD&V-vicepremier en minister van Justitie Koen Geens neemt er de portefeuille Europese Zaken bij. MR-Kamerlid Philippe Goffin wordt minister van Defensie en Buitenlandse Zaken. De kleinere bevoegdheden van Reynders - de federale culturele instellingen en Beliris - gaan naar premier Sophie Wilmès (MR). David Clarinval, die Wilmès verving op Begroting, wordt vicepremier voor MR.

De machtsoverdracht vond deze namiddag plaats op de kabinetten van Defensie en Buitenlandse Zaken.