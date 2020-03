Na Khattabi opnieuw heisa over politieke benoeming SPS

12 maart 2020

07u47

Na de voordracht van gewezen Ecolo-covoorzitster Zakia Khattabi als rechter bij het Grondwettelijk Hof is er opnieuw heisa over een politieke benoeming. Vlaamse partijen verzetten zich namelijk tegen de benoeming van de omstreden ex-bur­gemeester van Linkebeek bij het nieuwe mensen­rechteninstituut. Dat meldt De Standaard.

De Kamer zette een klein jaar geleden het licht op groen voor de oprichting van een federale mensenrechten­instelling. Die wordt bevoegd voor alle mensenrechtendossiers die niet behandeld worden door andere organisaties, zoals Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De eerste stap in de oprichting is de samenstelling van een raad van bestuur. Daarover moet de Kamer stemmen. De raad bestaat uit zes Franstaligen en zes Nederlandstaligen, afkomstig uit vier categorieën: de academische en gerechtelijke wereld, het maatschappelijk middenveld en werkgevers- en werknemersorganisaties.

Tal van gekende en minder gekende specialisten stelden zich kandidaat, onder wie ook Damien Thiéry, tot vorig jaar Kamerlid voor de MR. Tot 2013 was hij lid van het FDF, de voorganger van Défi die zich sterk profileerde op Franstalige eisen in Brussel en de Vlaamse Rand. Thiéry is een uitgesproken voorstander van de uitbreiding van Brussel. Hij was jarenlang ­politiek actief in de faciliteiten­gemeente Linkebeek. In 2006 werd hij waarnemend burgemeester. Maar omdat hij oproepingsbrieven in het Frans had verstuurd, weigerde de Vlaamse regering hem formeel te benoemen. Die situatie duurde voort tot 2015.

Verschillende Vlaamse partijen, waaronder CD&V, N-VA en Vlaams Belang, plaatsen vraag­tekens bij de kandidatuur van Thiéry. "Wij hebben ernstige reserves", klinkt het bij CD&V. "Hij is een communautaire scherpslijper." Bij al die partijen valt te horen dat ook Ecolo zich verzette tegen de benoeming van Thiéry, maar dat ontkent die partij.