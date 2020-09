Na Jupille wordt werk donderdag ook neergelegd bij AB InBev in Leuven en Hoegaarden ADN

09 september 2020

16u52

De werknemers van de AB InBev-sites in Leuven en Hoegaarden zullen donderdagochtend een solidariteitsactie houden, waarbij ook het werk wordt neergelegd, naar aanleiding van de staking die momenteel gaande is in Jupille. Dat meldt Kris Vanautgaerden, vakbondssecretaris van ACV, woensdag aan Belga.

"Het probleem is geen lokaal probleem. Ook in de Vlaamse vestigingen vindt de directie productie belangrijker dan de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers”, zo klinkt het.

Vlaamse vestigingen

"Voor ons is de veiligheid en gezondheid van de werknemers prioritair boven de productie, en dat signaal willen we uitzenden", zegt Vanautgaerden. Morgen/donderdag zal het werk daarom ook neergelegd worden bij de Vlaamse vestigingen van AB InBev, in Leuven en Hoegaarden. Na de sociale onrust bij de vestiging van Jupille, en de mislukte verzoeningsvergadering dinsdagavond, willen de werknemers hun steun betuigen en solidair zijn.

Onduidelijke regels

"We missen daarnaast een proactief signaal van de directie", vervolgt Vanautgaerden. "Er zijn wel regels over bijvoorbeeld social distancing en ploegenwerk, maar als er onder de minimumbezetting gegaan wordt, worden de ploegen plots gemixt. Dan heb je natuurlijk veel meer dichte contacten dan toegelaten. Er moeten duidelijke, niet interpreteerbare regels komen van de directie.”

Het ACV wil verder door een externe audit laten nagaan wat er is fout gelopen, en indien nodig de procedures rond veiligheid en gezondheid op het werk laten aanpassen. "Externe experten zouden een analyse moeten maken van hoe het er aan toe gaat op de werkvloer, en nagaan of er fouten gemaakt zijn door het management", besluit Vanautgaerden.

Besmettingen

Het personeel legde vorige week in de brouwerij van Jupille het werk neer toen een aantal werknemers besmet bleek met het coronavirus. De brouwerij zou hebben verzuimd om meteen het personeel te waarschuwen en te beschermen. De stakers eisen gezonde arbeidsomstandigheden en het vertrek van de superieuren die ze de slechte aanpak van de uitbraak aanrekenen.

Volgens brouwerij AB Inbev wil een groot deel van het personeel wel degelijk weer aan het werk, maar maken de stakers dat onmogelijk. Het bedrijf kreeg eerder van de rechter gedaan om de blokkade van het brouwerijterrein door actievoerders op te breken. Maar ook daarna kon het werk niet worden hervat. Collega’s in magazijnen elders hebben zich bij de actie aangesloten.

Of de aanvoer van Jupiler en andere in Jupille gebrouwen bieren in gevaar komt, is nog onduidelijk.