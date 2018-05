Na jaren goed wegkomen, krijgt agressieveling vier jaar cel voor kopstoten aan inspecteurs van politie ADN

28 mei 2018

16u38

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft Cedric J. veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van vier jaar voor diverse gewelddelicten. In Leuven en Leopoldsburg deelde de man kopstoten uit aan inspecteurs van de politie.

Tussen oktober 2017 en februari 2018 bracht J. herhaaldelijk slagen en verwondingen toe aan zijn partner. Hij dreigde er ook mee haar café kort en klein te slaan. Na een melding van het zoveelste partnergeweld op 5 februari van dit jaar deelde hij bij de interventie in Leuven een kopstoot uit aan een inspecteur van de plaatselijke politiezone. Het slachtoffer hield er een kortstondige arbeidsongeschiktheid aan over. Op het Leuvense politiecommissariaat had hij twee maanden eerder een andere inspecteur bedreigd.

Bij een routinecontrole door de politiezone Kempenland op 28 december 2017 in Leopoldsburg werd J. in de boeien geslagen omdat hij geseind stond. Hij bedreigde drie inspecteurs en deelde aan een van hen een kopstoot uit. De beklaagde bracht ook vernielingen aan het dienstvoertuig aan. Bij de diverse gewelddelicten was J. onder invloed van alcohol, medicatie of drugs.

Veel krediet

Na een eerdere veroordeling tot meer dan drie jaar cel kreeg J. de voorbije jaren veel krediet. Zo kwam hij zes keer weg met een straf met probatie-uitstel en driemaal met een werkstraf. Voor een nieuwe reeks feiten werd hij in september vorig jaar veroordeeld tot vijftien maanden cel. De vier jaar effectief is een extra straf wegens wettelijke herhaling.