Na het zout, nu de suikers en vetten: onze voeding weer iets gezonder Ontbijtgramen bevatten gemiddeld 5,8 % minder suikers, koekjes 3,2 % minder verzadigde vetten PhG

20 augustus 2018

11u25

Bron: Eigen berichtgeving 3

U heeft het amper gemerkt, maar onze voeding bevat nu minder suikers en minder verzadigde vetten dan vijf jaar geleden. In ontbijtgranen zitten gemiddeld 5,8 % minder suikers, in koekjes gemiddeld 3,2 % minder verzadigde vetten. Aldi alleen al haalt per jaar 750 ton suiker, 130 ton vet en 35 ton zout uit zijn producten.

Twee jaar geleden sloten minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open vld, voedingsfederatie Fevia en handelsfederatie Comeos het Convenant Evenwichtige Voeding. De sectoren beloofden het aantal calorieën in voedingsproducten terug te dringen met vijf procent. Dat gebeurde vooral door het verminderen van het suiker en vetgehalte en door het toevoegen van vezels. Eerder hadden dezelfde partijen al een akkoord over de hoeveelheid zout in ons eten waardoor onze consumptie van dat zout met 10 procent verminderde.

Minder suikers, meer vezels

Nu werden dus suikers en vetten aangepakt. Uit een eerste balans blijkt dat producenten het akkoord nageleefd hebben.

- In ONTBIJTGRANEN zitten gemiddeld 5,8 % minder suikers en 13 % meer vezels dan vijf jaar geleden.

- In CHOCOLADE en KOEKJES werd het verzadigd vet veminderd met respectievelijk 1,2 en 3,2 %.

- FRISDRANKEN bevatten nu gemiddeld 7 % minder suikers doordat het aanbod van suikervrije en laagcalorische drankjes werd uitgebreid

- In ZUIVELPRODUCTEN werd het aandeel toegevoegde suikers met 3,8 % verminderd door recepten van yoghurts, chocomelken en dessertjes aan te passen

- PLANTAARDIGE ALTERNATIEVEN voor zuivel: 18 % minder suikers

Ik ben tevreden dat de voedingsindustrie de handschoen heeft opgenomen om de samenstelling van producten te verbeteren. Maggie De Block

Minister De Block is tevreden: “De voedingsindustrie heeft de handschoen opgenomen om de samenstelling van producten te verbeteren. Wij gaan de resultaten nu nog onafhankelijk laten monitoren en dan is het tijd voor de volgende stap, want er blijft veel werk te doen.”

VOORBEELDEN:

De koekjes Piet Piraat van Lotus Bakeries: - 5 % suiker

Sojadranken (o.a. choco, vanille, banaan) van Alpro: - 28 % suiker

Oikos van Danone: - 35 % suiker

Opus pralines van Guylian: - 19 % verzadigde vetten

Coeur d’Or truffels van Lidl: - 8 % verzadigde vetten

Luikse wafel van Lotus Bakeries: - 10 % verzadigde vetten