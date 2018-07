Na het kritische interview van Peumans en de reactie van Francken: "Normaal dat er verschillende klemtonen binnen N-VA zijn"

"De N-VA is een brede volkspartij. Het is normaal dat er verschillende klemtonen en nuances bestaan, maar het is de traditie om dat binnen de partij uit te praten". Dat zei Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele maandag in "De Ochtend" op Radio 1, in een reactie op het kritisch interview van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans in Het Belang van Limburg. Daarin zei hij onder meer dat de partij te harde standpunten inneemt en dat Theo Francken niet de geknipte man is om N-VA te leiden