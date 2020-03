Na het hamsteren van toiletpapier, nu rush op Dafalgan: verkoop verviervoudigd Sven Ponsaerts

16 maart 2020

19u54 10 Nu zowat iedereen wel voldoende toiletpapier en spaghetti in huis heeft, lijkt ons hamstergedrag zich stilaan richting apotheek te verplaatsen. De verkoop van Dafalgan – dé medicatie ter bestrijding van pijn en koorts bij het coronavirus - ging vorige week maal vier. Er is momenteel nog voldoende stock, maar de apothekersbond roept de apotheken toch op elke klant nog slechts één doosje pijnstillers mee te geven.

Wat er sinds het uitbreken van Covid-19 met de voorraad mondmaskers en alcoholgels is gebeurd, weten we allemaal. Gaat het met de geneesmiddelen dezelfde weg op? Feit is dat de apothekers vorige week evenveel paracetamolmiddelen zoals Dafalgan en afgeleiden verkochten als in de hele maand februari samen. “Vandaag is er nog stock genoeg en extra bestellingen zijn al geplaatst, maar aan dit tempo zouden we binnen enkele dagen wel in de problemen kunnen komen”, zegt Eric Van Nueten, CEO van groothandel Febelco, die levert aan ruim 3.200 apotheken.

We vragen de apotheken in deze crisistijd niet meer dan een verpakking per klant af te leveren Apothekersbond

Er is momenteel geen tekort aan paracetamol in ons land, zo verzekert het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheid (FAGG). Maar dat houdt de stocks bij zowel fabrikanten als groothandels wel nauwlettend in de gaten - onder meer om te vermijden dat voorraden ‘verscholen’ zouden geraken, wat de prijs de hoogte in zou kunnen injagen.

De Algemene Pharmaceutische Bond (APB) kreeg gisteren signalen van hamstergedrag, niet alleen van klanten, maar ook van apothekers en groothandels die zich van een extra voorraad Dafalgan trachtten te verzekeren. “Bijzonder onkies en wat de sector zelf betreft zeer niet deontologisch”, meent Lieven Zwaenepoel van de apothekersbond. “Die roept haar leden daarom op zelf geen extra voorraden aan te leggen, en hamstergedrag bij klanten te ontmoedigen. “We vragen in deze crisistijd niet meer dan een verpakking per klant af te leveren.”

Paracetamol of ibuprofen?

Paracetamol blijft ook hét middel ter bestrijding van pijn en koorts bij een coronabesmetting, zo bevestigt het FAGG. Na eerdere berichten over eventuele nadelige gevolgen afgelopen weekeinde, raadt nu ook het FAGG het gebruik van ibuprofen bij een coronavirusgerelateerde infectie af. “Paracetamol blijft de eerste keuze in het behandelen van pijn en koorts”, zegt woordvoerder Ann Eeckhout. “Ondanks het ontbreken van wetenschappelijk bewijs, zijn er vermoedens dat klassieke ontstekingsremmers, genre Brufen, bij coronapatiënten voor ernstige complicaties zouden kunnen zorgen.”

Medicijnenlijst

Ondertussen werkt een team van experts volop aan een lijst van medicijnen welke mogelijk iets zouden kunnen betekenen ter bestrijding van het nieuwe virus. “Tegelijk bekijkt het of maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de huidige gebruikers zonder hun vertrouwde middelen zouden vallen.”

Dat de farmaceutische sector in China, toch het land waar heel wat geneesmiddelen, actieve bestanddelen en farmaceutische ingrediënten vandaan komen, wekenlang stillag, heeft tot dusver amper impact op onze voorraden, zo blijkt. “Geen van de bij ons gecertificeerde geneesmiddelenbedrijven meldde tot dusver problematische stockbreuken in grondstoffen of eindproducten”, zegt Eeckhout. “Ondertussen is ook de productie in China opnieuw opgestart.”

