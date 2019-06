Na het grote succes van vorige veiling: opnieuw oude bussen De Lijn te koop ADN

17 juni 2019

16u08

Bron: Belga 8 Na het grote succes van de vorige veiling, worden er opnieuw enkele oude bussen van De Lijn geveild. Dat meldt het organiserende veilinghuis Moyersoen.

In februari was er al eens een veiling en toen waren er biedingen van 330 bieders uit elf landen voor dertig bussen van De Lijn. Alle bussen en een reeks scooters en dienstvoertuigen van de openbaarvervoermaatschappij raakten verkocht. De meeste bussen waren afgeschreven en niet langer rijvaardig.



Nu meldt Moyersoen dat er opnieuw een veiling is van een veertigtal lijnbussen, schoolbussen, reisbussen en stadsbussen. De meeste zijn van busbouwer Van Hool. Bieden kan nog tot 24 juni.