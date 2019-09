Na heisa rond windenergiebedrijf dat verkocht wordt voor symbolische euro: gedelegeerd bestuurder Stéphane Moreau stapt op TT

Bron: Belga 12 De ontmanteling van het Luikse overheidsvehikel Nethys, onderdeel van het vroegere Publifin, blijft in de schandaalsfeer hangen en verhit de gemoederen in de pas gestarte Waalse regering. Nethys wil het Oostendse windenergiebedrijf Elicio voor een symbolische euro verkopen aan de groep Ardentia, waar de CEO van Nethys, Stéphane Moreau zelf gedelegeerd bestuurder zou worden. Na de ophef vandaag heeft Moreau beslist een stap opzij te zetten bij Ardentia.

Nethys wil Elicio, een voormalig onderdeel van het ter ziele gegane Oostendse Electrawinds, voor één symbolische euro verkopen aan Ardentia Tech. Ardentia is een vehikel van François Fornieri, topman bij farmabedrijf Mithra, en Stéphane Moreau (ex-PS'er), toevallig of niet ook de ceo bij Nethys. Eenmaal de herstructurering bij Nethys rond is, zou Moreau er vertrekken en bij Ardentia beginnen. Maar Moreau liet vanmiddag in een mededeling weten dat hij “om de sereniteit van het magnifieke project te herstellen”, afziet van zijn post bij Ardentia.

Financieel zorgenkind of kip met gouden eieren?

Volgens critici is Elicio veel meer waard dan de symbolische euro plus overname van schulden die Ardentia ervoor wil geven. Het bedrijf is volgens Nethys een financieel zorgenkind, maar eens de offshorewindparken in de portefueille - Rentel, Norther en Seamade - op volle toeren kunnen draaien is er volgens experts wel zicht op forse winst.



Dat denkt ook PVDA. De oppositiepartij noemt Elicio "een echte kip met gouden eieren". "Dit bedrijf is een echt pareltje. Dit moet niet verkocht worden aan wie dan ook, maar in handen blijven van de publieke sector en geïntegreerd worden in een globaal project om de energietransitie te realiseren zonder financiële repercussies op de burgers", zegt Damien Robert, PVDA-bestuurder bij Enodia, de moederholding boven Nethys.

Rookgordijn

Volgens Robert hebben Fornieri en Moreau een "rookgordijn" opgeworpen door Elicio voor te stellen als een bedrijf in financieel zwaar weer, om daarna een echte "hold-up" te kunnen plegen en het vehikel te kopen voor een symbolische euro.

De kwestie bezorgt kersvers Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) en zijn coalitiepartners Ecolo en MR al bij het begin van de legislatuur serieuze kopzorgen. Eerder raakte bekend dat Nethys ook het Waalse telecombedrijf Voo en netwerkleverancier Win van de hand doet, telkens zonder de raad van bestuur van moedermaatschappij Enodia in te lichten en zonder de concurrentie te laten spelen. Win werd bovendien ook aan Ardentia verkocht. Win is gespecialiseerd in netwerkintegratie voor bedrijven, ziekenhuizen en openbare diensten. Volgens Le Soir toonden twee andere bedrijven nochtans interesse in een overname van Win, voor meer geld.

Enodia is de nieuwe naam van Publifin, de Luikse intercommunale die de vorige Waalse regering deed kapseizen.