Na halve dag panne opnieuw treinverkeer tussen Halle en 's-Gravenbrakel kv

18 augustus 2018

06u02

Bron: Belga 0 Sinds vanochtend 5 uur is tussen Halle en 's-Gravenbrakel opnieuw treinverkeer mogelijk in beide richtingen. Dat meldt de woordvoerder van de spoornetbeheerder Infrabel, Frédéric Petit.

Vrijdag was er sinds 16.15 uur geen treinverkeer meer mogelijk tussen Halle en 's-Gravenbrakel door problemen met de bovenleiding in het station van Lembeek. Rond 23 uur werd het eerste spoor weer vrijgegeven en vanochtend rond 5 uur was ook de bovenleiding van het tweede spoor volledig hersteld. "Het treinverkeer kan daardoor vanochtend weer zonder problemen verlopen", zegt Petit.