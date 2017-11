Na getuigenis ex-stewardess: "Dagelijks mensen ziek door giftige stoffen in vliegtuig" Vakbond trekt aan alarmbel Jeroen Bossaert

12u01 0 rv Er is wel degelijk een probleem met mensen die ziek worden van giftige stoffen in vliegtuigen. Dat stelt vakbond ACV na de getuigenis van een ex-stewardess in 'Het Laatste Nieuws’ en van een Nederlandse piloot in het tv-programma Zembla. “Wij willen dat er maatregelen genomen worden.”

Zowel bij ons in België als in Nederland is er onrust over de luchtkwaliteit aan boord van vliegtuigen. In ‘Het Laatste Nieuws’ getuigde een ex-stewardess van Brussels Airlines over hoe ze zwaar ziek werd nadat ze giftige dampen inademende aan boord van een vlucht naar Kinshasa. In Nederland getuigt een ex-piloot van KLM dan weer dat hij ziek werd, maar dat KLM hem verbood om dat met de buitenwereld te delen. Journalisten van tv-programma Zembla konden de hand leggen op een zwijgcontract dat de piloot moest ondertekenen van KLM. Als hij over zijn ziekte of over giftige dampen in vliegtuigen zou spreken, dan riskeert hij een boete van 300.000 euro.

Ikzelf had barstende hoofdpijn en had last van gevoelloosheid in mijn vingertoppen Ex-stewardess Eva

De getuigenissen van het voormalig personeel komen niet als een verrassing voor vakbond ACV. “Wij hoorden al tal van gelijkaardige getuigenissen van piloten en cabinepersoneel, van bewustzijnsverlies, braken, hoofdpijn tot evenwichtsstoornissen, geheugenproblemen en zelfs verlammingen.”, zegt Bjorn Vanden Eynde, secretaris mobiliteit bij ACV-Transcom. Volgens de vakbond zijn er wereldwijd naar schatting 2.000 gevallen van vergiftiging per jaar.

Zenuwgas

De toxische gassen komen in het vliegtuig omdat een deel van de lucht die via de airco in de cabine komt, wordt aangezogen via de motoren en dat houdt een risico op verontreiniging met olie in. Die olie bevat onder meer TCP, een chemische stof die verwant is aan zenuwgas. Als de afsluiting tussen het luchtcircuit en de motoren niet meer goed functioneert, dan komt er verontreinigde lucht in de cabine. In de luchtvaart spreekt men van een 'fume event'. Zo'n incident kan ernstige medische gevolgen hebben voor personeel en passagiers. Daarom wil het ACV dat de hele luchtvaarindustrie maatregelen neemt.

“Het aerotoxisch syndroom (zo wordt de ziekte als gevolg van giftige dampen genoemd, red.) is een zeer zwaar onderschat probleem", zegt Bjorn Vanden Eynde. "Want het beperkt zich niet tot één luchtvaartmaatschappij of één bepaald type vliegtuig. Het gebeurt overal, met gezondheidsrisico’s voor personeel én passagiers. "

"Wij pleiten daarom voor het gebruik van minder toxische olie en het filteren van de lucht alvorens deze in de cabine terechtkomt. Bovendien willen wij ook een wereldwijde standaard voor de kwaliteit van de lucht in vliegtuigcabines en andere technologieën voor de ventilatie in de vliegtuigen."

Eerder vandaag getuigde een ex-stewardess in 'Het Laatste Nieuws' al over de kwalijke gevolgen van zogenaamde 'fume events'. De vrouw is ervan overtuigd dat ze blijvende schade heeft opgelopen na een incident met giftige gassen.

Dagenlang overgeven

"Het was aan boord van een Airbus 330 met bestemming Kinshasa", zegt Eva*. "Nog geen 10 minuten na opstijgen gingen plots alle rookmelders af. Toch was er nergens rook te zien. In de cabine hing enkel een wazige damp. Die kwam duidelijk uit de airco. We wisten niet wat te doen en gingen naar de cockpit, daar zei men ons dat we de rookmelders moesten resetten. Je mag dat echter niet doen als je niet weet wat de aard van het probleem is. Ik maakte er een punt van dat iemand uit de cockpit kwam kijken, want wij maakten ons zorgen over die damp. Sommigen kregen keelpijn en hoofdpijn. Toen ook iemand van de 'flight crew' het met zijn eigen ogen kon zien dat er iets mis was, werd meteen besloten om terug te vliegen naar Zaventem." Op dat moment dacht Eva dat ze te maken had met een technisch probleem. "Ik had nog nooit gehoord van 'fume events", vertelt ze. Na de vlucht voelde een deel van de crew zich echter onwel en sommigen konden dagen niet naar het werk. "Er waren collega's die dagen later nog overgaven. Ikzelf had barstende hoofdpijn en had last van gevoelloosheid in mijn vingertoppen."

Dat laatste symptoom heeft Eva vandaag nog. "Toen ik in de dagen nadien met collega's sprak, merkte ik dat er nog waren die gelijkaardige incidenten meegemaakt hadden op andere vluchten. Niemand wist echter dat het om 'fume events' ging en we konden dus ook de gevaren voor onze gezondheid niet inschatten." Volgens Brussels Airlines informeert zij haar personeel wel degelijk over het bestaan van 'fume events'. Bovendien wijst de maatschappij erop dat er voorlopig geen sluitend wetenschappelijk bewijs is voor het verband tussen 'fume events' en permanente medische problemen. Brussels Airlines is wel bereid om het debat erover aan te gaan met het personeel en de vakbonden. "Veiligheid is immers onze hoogste prioriteit."

rv Deze ex-stewardess van Brussels Airlines doet haar verhaal vandaag in onze krant.