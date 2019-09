Na fake news over “moedige trucker” bij wegblokkering “in Calais”: #hoaxenalsVB trending op Twitter LH

10 september 2019

14u38

Bron: Twitter 71 UPDATE Afgelopen weekend circuleerde er op Twitter een video, gemaakt door een Nederlandse trucker, waarin een wegblokkade op een snelweg te zien is. Volgens Vlaams Parlementslid en Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter en onafhankelijk Kamerlid voor Vlaams Belang Dries Van Langenhove, die de beelden verspreidden op Twitter, ging het om migranten die de weg versperden in Calais. In werkelijkheid gaat het echter om beelden van een wegblokkering opgezet door gele hesjes aan de Belgisch-Nederlandse grens. Ondertussen wordt op Twitter de draak gestoken met het Vlaams Belang.

Het was de populaire Nederlandse filmpjessite Dumpert.nl die zaterdagvoormiddag een video met als titel “Nederlandse trucker vs blokkeervluchtelingen” online zette. De video vond zijn weg naar Twitter, waar het die dag nog gedeeld werd door Dries Van Langenhove. “Een of andere post-apocalyptische zombiefilm? Nee hoor, West-Europa anno 2019", zo schreef het Kamerlid erbij. Gisteren postte ook Filip Dewinter het filmpje. “Moedige Nederlandse trucker laat zich niet intimideren en rijdt door (brandende) versperringen van #blokkeervluchtelingen en #crimigranten in #Calais Gelijk heeft hij!”, tweette Dewinter erbij.

Twitteraar Saïd Bataray signaleerde dat het om een actie gaat van gele hesjes die afgelopen weekend plaatsvond in de omgeving van het Luikse Visé. Een groep van 30 tot 40 actievoerders in gele hesjes had er de snelweg E25 tussen Maastricht en Luik geblokkeerd. De gele hesjes hielden daarbij ongeveer twintig vrachtwagens tegen. De politie maakte een eind aan de blokkade, die een twintigtal minuten duurde, zo berichtte de Franstalige openbare omroep RTBF.

Van Langenhove heeft de tweet intussen verwijderd, op het Twitteraccount van Dewinter is de video nog altijd te zien. Daarop werd verontwaardigd gereageerd. “Dit is niet in Calais en zijn geen migranten.. Dit zijn gele hesjes rond de buurt van Luik.. Hoax. Ik snap niet dat er geen consequenties zijn voor het verspreiden van Fake News..”, aldus een Twitteraar. “Dit zijn gele hesjes in Visé. Zoek naar dat greintje fatsoen, hoe klein ook, en zet dit recht”, tweette iemand anders.

Vandaag gaf Dewinter toe dat het om een blokkade in de omgeving van Luik ging. “Eerder filmpje ivm trucker die door blokkade rijdt blijkbaar niet gefilmd in Calais maar vlakbij Luik. Het zij zo maar maakt dat de problematiek van illegalen die wegen blokkeren om als transmigrant via Calais naar Engeland te reizen minder relevant?”, reageerde hij op Twitter.

Onder de hashtag #hoaxenalsVB deelden twitteraars massaal bewerkte foto's, filmpjes en gifjes waarin de draak wordt gestoken met het Vlaams Belang. De hashtag is deze namiddag zelfs het meest trending op Twitter na die over de nieuwe Europese Commissie van Ursula von der Leyen.

Links-activistische ngo's brengen weer bootvluchtelingen via de Middellandse Zee Europa binnen. #HoaxenalsVB pic.twitter.com/TTF7Z5mpMm Matthias Stamper(@ mstamper) link

Dikke luie ongeschoren Waal stalkt voorzitter VB.#HoaxenAlsVB pic.twitter.com/pw7EVpzPgZ Spindokter Huis 🕷👨‍⚕️🏠(@ DokterHuis) link

In juli was er op Twitter een gelijkaardig geval. Toen werd een video verspreid waarin te zien is hoe gemaskerde mannen stenen gooiden op een snelweg, volgens de verspreider waren het “illegale migranten” in Frankrijk. Het filmpje bleek echter gemaakt tijdens een betoging in Israël.