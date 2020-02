Na euthanasieproces: moeder Tine Nys overleden na hartstilstand ttr kv

12 februari 2020

21u02

Bron: belga 0 De moeder van Tine Nys, die in een kunstmatige coma lag na een hartstilstand op de dag van de uitspraak in het euthanasieproces, is overleden. Dat bevestigt Joris Van Cauter, de advocaat van de familie Nys, die verder geen commentaar geeft. De vrouw kon niet getuigen tijdens het proces omdat ze toen al opgenomen was in het ziekenhuis.

Het Gentse hof van assisen had in de nacht van 30 op 31 januari de drie artsen, die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010 en beschuldigd werden van de vergiftiging, vrijgesproken. De moeder van Tine Nys kreeg op 31 januari een hartstilstand in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas. De vrouw overleed in het ziekenhuis op 7 februari. Ze werd 68 jaar.

De familie en haar advocaat geven geen commentaar op het overlijden. “Er waren al medische problemen kort voor het proces. Of er een oorzakelijk verband is met het proces, daar spreek ik me niet over uit, maar er is de voorbije weken heel hard ingebeukt op de familie. Alles is blijkbaar gepermitteerd op assisen”, zei advocaat Van Cauter op 1 februari in een reactie op de hartstilstand. De advocaat trad bij het begin van het proces op voor vader en moeder Nys, maar werd tijdens het proces ook advocaat van de zussen en broer van Tine Nys, toen Fernand Keuleneer zich moest terugtrekken van de stafhouder, nadat bleek dat hij in de euthanasiecommissie zetelde als plaatsvervangend lid in 2010.

De moeder moest wegens de medische problemen niet getuigen op het assisenproces. “Alle partijen waren daar toen inderdaad mee akkoord, maar het is duidelijk dat er een sfeer van verdachtmaking heerste. Er werd geïnsinueerd dat ze zich verschool achter een ziekte om niet op het proces aanwezig te moeten zijn”, zei Van Cauter na de hartstilstand.

Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

