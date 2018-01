Na etentje in sterrenrestaurant: MR wil deze legislatuur tot de finish gaan EB

25 januari 2018

16u10

Bron: Belga 0 Het Bureau van de MR heeft maandag "unaniem" bevestigd dat de Franstalige liberalen deze legislatuur tot het einde willen uitzitten. Dat heeft partijvoorzitter Olivier Chastel vandaag verklaard tijdens zijn nieuwjaarstoespraak voor de pers.

Deze week raakte bekend dat toppers van N-VA en MR halfweg december samenzaten in sterrenrestaurant Bruneau. Rond de tafel zaten onder meer N-VA-voorzitter Bart De Wever, N-VA-vicepremier Jan Jambon en MR-vicepremier Didier Reynders. Uit indiscreties bleek dat ook de piste van vervroegde federale verkiezingen werd aangesneden. Het diner vond plaats in afwezigheid van premier Charles Michel.

Het was de periode waarin de federale regering in woelig vaarwater terechtkwam. N-VA had duidelijk gemaakt dat ze niet zomaar het licht op groen zou zetten voor het Energiepact en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lag onder vuur in het dossier van de Soedanese transmigranten. De Wever waarschuwde zelfs voor de val van de regering indien de coalitiepartners op het vertrek van Francken zouden aansturen.

Uiteindelijk werd het scenario van vervroegde verkiezingen losgelaten. Vicepremier Jambon heeft intussen zelf aangegeven dat zijn partij de premier zou blijven steunen tot wanneer de legislatuur in 2019 afloopt.