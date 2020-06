Na eerste week: horeca tevreden over heropening

14 juni 2020

De horeca is over het algemeen tevreden over de eerste week van de heropening. Dat blijkt uit een kleine rondvraag van VTM NIEUWS. Heel wat zaken draaien niet op volle capaciteit door de afstandsregels, maar de stoelen en tafels die er wel staan, zitten goed vol.