Na eerste resultaten: voortzetting Vlaamse coalitie niet evident

26 mei 2019

17u12

Bron: Belga 2 Uit de eerste resultaten van de verkiezing voor het Vlaams Parlement blijkt dat een voortzetting van de Vlaamse coalitie, met N-VA, CD&V en Open Vld, niet evident is. Elke regeringspartij moet procenten prijsgeven.

Van de drie regeringspartijen is N-VA de grootste verliezer, met een terugloop tussen 8 en 10 procentpunten. In sommige voorlopige uitslagen loopt het verlies nog hoger op, tot bijvoorbeeld 11,8 procent in Oostende. N-VA zou rond de 26 procent uitkomen.



Voorzitter Bart De Wever benadrukte de afgelopen weken dat de lat voor hem op 30 procent ligt. Als N-VA daar onder gaat, wordt het risico volgens de voorzitter groot dat de andere partijen een Vlaamse coalitie tegen N-VA zouden vormen en op die manier ook aan de federale onderhandelingen zouden beginnen.



Ook voor CD&V valt het verlies niet mee. De partij zou nu 4 procentpunten verliezen, om rond 17 procent uit te komen. Voor coalitiepartner Open Vld blijft het verlies relatief gezien het beperktst. De partij zou nog 10 procent overhouden.



De winst gaat nagenoeg volledig naar Vlaams Belang. Ook N-VA en Vlaams Belang hebben op dit moment echter geen meerderheid, waardoor de kans relatief klein blijft dat het cordon sanitaire zou worden doorbroken.

