Na eerder vandalisme nu ook brandstichting bij omstreden tentoonstelling kunstenaar Tom Herck ADN

13u32

Bron: Belga 2 Foto RV Kunstenaar Tom Herck bij zijn werk. Vandalen hebben brand gesticht aan de Gasthuiskapel in Borgloon, waar kunstenaar Tom Herck een tentoonstelling houdt. Dat is vernomen van burgemeester Danny Deneuker. Ook het omstreden kunstwerk 'The Holy Cow' van diezelfde kunstenaar werd eerder gevandaliseerd.

De brandstichting aan de kapel werd deze ochtend opgemerkt. De brandstichters gebruikten brandversnellers. De brandweer kon tijdig ingrijpen om een ramp te vermijden, aldus de burgemeester, wijzend op de nabijgelegen kerk en rusthuis. "Het plafond van de kapel stond op het punt in brand te schieten." De deur is gesmolten en er is vermoedelijk heel wat rookschade. "Toch aanzienlijke schade", vermoedt de burgemeester. De tentoonstelling van Herck is als gevolg afgelopen.

De burgemeester van Borgloon gaat ervan uit dat de brandstichting te maken heeft met het omstreden kunstwerk in het nabijgelegen kerkje van Kuttekoven (deelgemeente van de stad Borgloon, red.). Daar heeft Herck een gekruisigde koe geïnstalleerd. Vandalen probeerden donderdagnacht met een mes aan een lange stok het touw door te zagen waar het kunstwerk aan is bevestigd.

De expositie in Kuttekoven blijft lopen. De burgemeester begrijpt dat het kunstwerk in de kerk ongenoegen kan oproepen, maar vindt het "wansmakelijk" dat vandalen proberen de werken te vernielen. Hij heeft de politie alvast om extra beveiliging gevraagd.