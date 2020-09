Exclusief voor abonnees

Na één week school al her en der klassen in quarantaine: “We gaan véél kinderen testen deze winter”

Ingrid De Vos

08 september 2020

Pas vanaf eind september komt er een automatisch overzicht van coronabesmettingen op scholen, maar na amper één week school is duidelijk dat het virus al flink huishoudt. In zowat alle grote steden zitten er al leraars in quarantaine en moeten klassen overschakelen op afstandsonderwijs. CLB-artsen doen de contactopsporing op school en hebben de handen vol. “Dit schooljaar zullen er constant wel ergens klassen en leerkrachten in quarantaine moeten.”