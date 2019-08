Na een maand identiteitscontroles: zwemverbod voor dertien personen mvdb

21 augustus 2019

07u27

Bron: Het Nieuwsblad 2 Dertien mensen zijn tijdelijk niet meer welkom in zwembaden van de Lago-groep, zo meldt Het Nieuwsblad. Het bedrijf baat negen zwemparadijzen uit en startte vorige maand met identiteitscontroles na een reeks incidenten.

De dertien wordt drie maanden lang de toegang ontzegd, iets wat achteraf opnieuw kan bekeken worden. Het gaat om acht personen in Kortrijk, telkens twee in Gent en Beveren, en één in Lier.



Volgens de krant gaat het in Gent om een persoon die vrouwen in de billen kneep en om iemand die stiekem zwemsters filmde met zijn telefoon. Dieter Thielemans van Lago stelt dat niet enkel ongewenste aanrakingen tot een zwemverbod leiden. Ook cannabis roken op het domein kan in aanmerking komen. “Het gaat echt wel over zwaardere feiten.”



In de vijf andere vestigingen van Lago (Brugge, Zwevegem, Pelt, Mons (Bergen), Eupen) komen er voorlopig geen identiteitscontroles. Iets “wat altijd in samenspraak met het lokale bestuur wordt beslist”, aldus nog Thielemans in Het Nieuwsblad.