Na dubbele borstamputatie, dubbele borstreconstructie voor An (42): “Terug in bikini op het strand, zonder dat iemand iets merkt”

Esther De Leebeeck

17 juli 2020

21u02

Vrouwen die een borstreconstructie ondergaan, ervaren een betere levenskwaliteit en herstel na kanker. Dat blijkt uit een nieuw Nederlands onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. An Saen (42) uit Wilrijk, mama van vier, liet in 2016 haar beide borsten amputeren. Maar twee jaar geleden koos ze toch voor een dubbele borstreconstructie. “Het is een belangrijk onderdeel van vrouw zijn.”