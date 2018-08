Na drie dagen staking door vuilnisophalers: zo 'gezellig' is het in Gentse binnenstad

Sabine Van Damme

08 augustus 2018

14u21

Bron: Eigen berichtgeving

0

De vuilnisophalers in Gent staken sinds maandag. Maandag was overigens de eerste dag na zes weken dat in het stadscentrum papier, karton en glas zouden worden opgehaald, na de jaarlijkse zomeronderbreking. Maar ook restafval en pmd stapelt zich op in de binnenstad, want door de staking van Ivago wordt niks meer opgehaald.