Na dramatisch ongeval: extra politiepatrouilles langs Dender in Aalst FT

12 februari 2018

20u34

Bron: VTM Nieuws 2 De politie van Aalst zal de komende dagen extra patrouilleren langs de Dender. Dat heeft de burgemeester van Aalst, Christoph D'Haese (N-VA), aan VTM Nieuws gezegd.

Deze middag werd uit de rivier het lichaam van een vermiste veertiger uit Halle gehaald. De carnavalist belandde deze ochtend in het water aan de Zwartehoekbrug en kon niet meer worden gered. Het is volgens de burgemeester niet mogelijk om het volledige traject langs de Dender te beveiligen tijdens carnaval - of ontoegankelijk te maken - maar "extra patrouilles komen er wel".

D'Haese roept de carnavalsvierders trouwens nog eens op extra voorzichtig te zijn. "Hou het veilig, zorg voor elkaar en ga in groep naar huis. Dit ongeval is een beetje een domper op een voor de rest veilig verlopen feestnacht. We willen naar de toekomst toe dat alles zo veilig mogelijk verloopt”, besluit hij.