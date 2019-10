Na drama in Essex: minister De Crem wijst Jambon en Francken met de vinger: “Waar waart ge?” LH

24 oktober 2019

15u54

Bron: Belga 0 Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) kon vandaag in de Kamer geen bijkomende informatie verschaffen over het drama in Essex. Wel wees hij de N-VA’ers Jan Jambon en Theo Francken met de vinger. "De toegezegde capaciteit was bij mijn aantreden niet gerealiseerd. Mijn vraag is: waar waart ge?”

De Crem antwoordde donderdagmiddag op vragen van Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt, Open Vld'ster Marianne Verhaert, N-VA'er Christoph D'Haese, CD&V-Kamerlid Franky Demon, Yasmine Kherbache van sp.a en MR-Kamerlid Kattrin Jadin, maar kon geen bijkomende informatie geven over de zaak. "Het federaal parket is in samenspraak met het parket van Brugge een onderzoek gestart, maar met absoluut communicatieverbod rond de gegevens over dit drama. Daaraan moet ik mij houden.”



De Crem gaf wel meer duiding bij het drama. "We weten wat het probleem is, het is niet nieuw. Het gaat om mensen die willens en wetens geen asiel willen aanvragen en enkel de bedoeling hebben om zo vlug mogelijk naar het Verenigd Koninkrijk te komen en dan in de klauwen vallen van mensensmokkelaars. Het gaat om een absoluut misbruik van mensen door schabouwelijke netwerken, dat wij in België bestrijden.”

Ik heb in Zeebrugge middelen vrijgemaakt voor scanners en controles, en dat heeft u met N-VA niet gedaan. Mijn vraag is: waar waart ge? Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V)

Maar de minister wees ook de N-VA'ers Jan Jambon en Theo Francken met de vinger. "Ik heb bij mijn aantreden personeel van andere diensten naar West-Vlaanderen moeten verplaatsen, want de beloofde capaciteit was niet gerealiseerd", zei De Crem. "Ik heb in Zeebrugge middelen vrijgemaakt voor scanners en controles, en dat heeft u met N-VA niet gedaan. Mijn vraag is: waar waart ge? Ge waart er niet op het moment dat ge het kon doen", sneerde hij, tot groot ongenoegen op de N-VA-banken. "Daar gaat het over mijnheer Francken: op het terrein zijn en doen wat gedaan moet worden, niet aan aankondigingspolitiek doen."



N-VA'er Christoph D'Haese riep De Crem op werk te maken van een akkoord met het Verenigd Koninkrijk rond de transitmigratie, destijds een initiatief van Jambon en Francken dat nooit rond is geraakt. "Wat wij vragen is: sluit die deal. Dan gaan we niemand moeten stigmatiseren in dit schrijnend verhaal.”