Na dodelijke burenruzie Bonheiden: opgepakte buurman (44) vrijgelaten Ken Standaert

07 augustus 2018

16u22

Bron: Eigen berichtgeving 0 Steve V.L. (44), de man die zondagavond opgepakt werd na een burenruzie met dodelijk afloop in Bonheiden, is zonet vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Dat bevestigt het parket Mechelen aan onze redactie. Zowel V.L. als zijn advocate weigerden bij het verlaten van het gerechtsgebouw alle commentaar. Het is voorlopig niet duidelijk of de man voorwaarden opgelegd werden.

Twee buren uit Bonheiden hadden al vaker ruzie gehad in het flatgebouw, maar zondagavond mondde dat uit in een dodelijke schietpartij. En dat allemaal door een discussie over voetballende kinderen. "Er werd gevochten omdat de vader het niet pikte dat zijn kinderen terechtgewezen werden", klinkt het. "Daarna verscheen militair op rust Roger Van Der Jeugd (63) in de gang met een jachtwapen, maar hij werd zelf doodgeschoten."

"Roger was gewoon iemand die zei waar het op stond als andere buurtbewoners dat niet aandurfden", klonk het gisteren bij enkele aangeslagen bewoners van de Nieuwstraat, in de schaduw van de kerktoren van Bonheiden. "Hij was net wat over het verlies van zijn vrouw geraakt. Zij stierf enkele maanden geleden aan kanker, en nu is hij er zelf niet meer. Het is niet te geloven dat het zó uit de hand gelopen is."

Later meer