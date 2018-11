Na de zware criminelen maakt Francken nu ook topprioriteit van terugsturen illegale winkeldieven ADN

26 november 2018

06u06

Bron: Belga 0 Omdat winkel- en gauwdiefstallen voor een latent onveiligheidsgevoel zorgen bij de bevolking, heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) het terugsturen van daders die illegaal in het land zijn nu tot een van zijn topprioriteiten ­gemaakt. Dat staat in zijn beleidsnota voor volgend jaar, schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

Vorig jaar wees de Dienst Vreemdelingenzaken 1.622 criminelen zonder papieren uit. Begin augustus stond de teller al op 1.000. Doorgaans hadden ze zware feiten op hun kerfstok. Over het aantal daders van winkel- of gauwdiefstallen die illegaal in ons land verblijven, bestaan er geen precieze cijfers, aldus Het Nieuwsblad nog.