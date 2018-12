Na de vette vis van Jambon en borrelnootjes van De Wever: het zakje chips van De Roover LH MVDB

06 december 2018

15u59 2 Na de ‘vette vis’, ‘borrelnootjes’ en de ‘mayonaise die niet pakt’ is de Belgische politiek een culinaire beeldspraak rijker: het ‘pakje chips’ van N-VA-fractieleider Peter De Roover.

Toen Annelies Van Beck hem in Ter Zake een vraag stelde over twee rode lijnen die reeds overschreden waren in de impasse rond het VN-migratiepact, antwoordde De Roover het volgende: “Als je iemand verbiedt om chips te kopen in de Delhaize, wat is dan de rode lijn? De chips of de Delhaize?”. De Roover verwees met de supermarkt naar alle waarschijnlijkheid naar het VN-migratiepact, waartegen zijn partij zich nog altijd verzet.

Radio 1-presentator Lieven Vandenhaute opende er in zijn gekende stijl de uitzending van ‘Nieuwe Feiten’ mee. “De mogelijkheden zijn eindeloos. Je kan het pakje kopen, maar niet open maken. Openen, maar alleen ruiken. Knabbelen, maar niet doorslikken”, zei hij met een kwinkslag.

Culinaire begrippen vinden al langer hun weg naar het discours van onze politici. Iedereen zal zich ongetwijfeld de vette vis en borrelnootjes herinneren die meer dan tien jaar geleden werden opgeworpen tijdens de discussies over de zesde staatshervorming.

De eerste term kwam uit de koker van toenmalig N-VA-onderhandelaar Jan Jambon en stelde de stevige staatshervorming voor waarmee de N-VA zijn achterban tevreden wou stellen. Er kwamen echter enkel borrelnootjes op tafel, minimale voorstellen die voor de partij onvoldoende waren. De lepel suiker werd tot slot in oktober 2008 door Bart De Wever opgeworpen als middel om de Franstalige partijen de bittere pil (de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ) te laten doorslikken.