Na de storm: "Moeten bouwvoorschriften strenger en wordt bouwen duurder?

11 maart 2019

18u46

Bron: De Standaard 0 Tuinaannemers, dakwerkers, stadsdiensten, brandweer,… hadden vandaag, een dag na de storm, nog de handen vol om alle naweeën te herstellen of op te lossen. Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck lanceert de vraag of onze bouwvoorschriften strenger moeten na de stormschade van gisteren. Het zou meteen ook betekenen dat bouwen een pak duurder wordt. Zo staat te lezen in ‘De Standaard’.

De storm die gisteren over ons land raasde, heeft veel schade veroorzaakt. Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies heeft sinds de activering zaterdag om 13 uur tot gisteren 20 uur in totaal maar liefst 78.374 oproepen ontvangen. Ook vandaag nog staat de telefoon er roodgloeiend. Volgens weerman David Dehenauw zijn rukwinden zoals die van gisteren “niet uitzonderlijk”. Elk jaar kennen we stormen, ook rukwinden boven 100 kilometer per uur.

“Hoe kan Vlaanderen zich in de toekomst wapenen tegen dat extreme weer?”, is een vraag die Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck lanceert. “Als dat nodig blijkt, moeten we de bouwnormen verstrengen”, zegt Van Broeck in ‘De Standaard’. “We zullen steviger moeten gaan bouwen, zodat structuren hevigere winden kunnen weerstaan. De daken zullen beter bevestigd moeten worden, schuiframen beter verankerd en afscheidingen zullen steviger in de grond vastgezet moeten worden. Alles moet tegen een hogere winddruk bestand zijn”, klinkt het. Dat zou meteen ook betekenen dat bouwen een pak duurder wordt.

“Het is belangrijk af te wegen of het sop de kool waard is. We betalen als maatschappij liever de stormschade aan enkele huisjes, dan dat we duizenden huizen verstevigen om dan binnen enkele decennia vast te stellen dat het niet echt nodig was”, aldus Van Broeck.