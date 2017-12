Na de sneeuw: viaduct loopt schade op door vorst, beken treden buiten oevers FT

19u53 10 BELGA Het viaduct van Vilvoorde liep schade op door het winterweer en wordt deze nacht tijdelijk hersteld. De sneeuw verdwijnt, de temperaturen stijgen, maar nog niet alle problemen zijn van de baan. Het asfalt op het viaduct van Vilvoorde zit vol putten en in West-Vlaanderen treden de beken stilaan uit hun oevers.

Het heeft nauwelijks gevroren, maar toch is het viaduct van Vilvoorde beschadigd. De rechterrijstrook van de buitenring zit vol putten en dat is vooral gevaarlijk voor motorrijders. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de schade deze nacht herstellen. Die oplossing is echter tijdelijk, want pas na de winter wordt vorstschade aan Vlaamse wegen in kaart gebracht en eventueel grondiger hersteld. Tegen de ochtendspits zou de rijbaan wel opnieuw vrij moeten zijn. Veva Daniels van AWV waarschuwt automobilisten en motorrijders extra goed op te letten ter hoogte van het viaduct.

In West-Vlaanderen hebben ze vooral last van smeltwater. Daar treden beekjes en waterlopen stilaan uit hun oevers. Ook het verkeer ondervindt hinder. Zo meldde Touring Mobilis deze avond moeilijke rij-omstandigheden in Wervik op de A19 richting Kortrijk. Ook de E40 richting Jabbeke stond even onder water: daar waren drie rijstroken versperd. In Kaprijke staat het centrum deels onder en in het Pajottenland worden de Zuunbeek en Bellebeek bedreigd door het wassende water. De brandweer heeft het vooral druk in de regio rond Roeselare. Daar kreeg ze al een vijftigtal oproepen binnen.

De toestand is nog niet kritiek, maar vooral in de bekkens van de Schelde, de IJzer en in de waterlopen rond Brugge blijft het waterpeil stijgen. Op het kanaal Gent-Oostende in Beernem is vanmiddag al een noodsluis getest. Die kan straks, bij te veel water, dicht. De volgende uren trekt een regen- en buienzone geleidelijk landinwaarts. Vooral voor middernacht kan het plaatselijk nog hevig regenen.

Wie de situatie van de waterlopen in zijn buurt wil opvolgen, kan dat hier. Waterwegen en Zeekanaal zegt dat het alle infrastructuur alvast klaar heeft om eventueel overtollig water af te voeren.

Op sommige plaatsen in #Vlaanderen komt het tot #wateroverlast door combinatie smeltwater en #regen. Dat is ondermeer het geval in Vladslo (Diksmuide). Foto Ilse De Schouwer pic.twitter.com/LLsMts09R7 NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link