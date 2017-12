Na de sneeuw, nu hinder door wind SI sam

Bron: eigen berichtgeving, belga 19 ANP Het stormweer, met rukwinden van 40 tot 80 km/u in het binnenland en tot 90 km/u aan de kust, houdt nog zeker aan tot middernacht. Een aantal plaatselijke autoriteiten nam voorzorgen, en d e E19 was een tijdje deels afgesloten omwille van een omgevallen boom.

In Mol ging de kerstmarkt niet door omwille van de wind. In Antwerpen sluit het reuzenrad aan het Steenplein vanavond vroeger dan gepland.

Het #reuzenrad op het Steenplein zal vandaag vroeger dan gepland sluiten uit voorzorg. Er worden in de loop van de namiddag toenemende windsnelheden verwacht. Andere activiteiten van #winterinantwerpen gaan voorlopig wel door: https://t.co/veSQNOmMIA Stad Antwerpen(@ Stad_Antwerpen) link

In Brussel zijn de parken dan weer gesloten sinds 12 uur deze middag. Bruzz meldt dat ook de schaatsbaan en het reuzenrad op Winterpret deze avond tijdelijk gesloten zijn.

De parken en bossen die Leefmilieu Brussel kan afsluiten zullen vanaf zondag om 12 uur verboden worden voor het publiek. Rukwinden worden hoger dan 80 km/u in de namiddag voorspeld. #weer #Brussel Leefmilieu Brussel(@ LeefmilieuBru) link

Bel enkel voor dringende oproep naar 112 en 100

Ook omwille van het noodweer vraagt het Hulpcentrum in Oost-Vlaanderen enkel voor dringende medische en brandweeroproepen te bellen naar de nummers 112 en 100. Voor dringende politie-oproepen kan het nummer 101 gebeld worden, maar voor niet-dringende interventies gebruik je best het e-loket. Bij overstromingen of hevige regenval pompt de brandweer gratis de ondergelopen huizen leeg, stelt de brandweerzone Centrum.

Rukwinden en noodweer: schade? Meld het ons via het e-loket, spaar heel wat tijd uit en hou de noodnummers vrij voor levensbedreigende interventies!https://t.co/ze80o9j3XC Brandweer ZVBW(@ BrandweerZvbw) link

Ook de Antwerpse brandweer meldt dat stormschade melden het snelst gaat via hun e-loket.

Stevig windje, nog zeker tot middernacht. We krijgen dan ook meer oproepen binnen voor #stormschade. Zelf melden? Gaat snelst via e-formulier : https://t.co/7IDMcgQcBK. pic.twitter.com/FWLbYhTOqF Brandweer Zone Antwerpen(@ BZAntwerpen) link

Verkeer

De hevige wind hinder ook het verkeer. Zo waren twee rijbanen op de E19 richting Antwerpen ter hoogte van Mechelen-Zuid een tijd afgesloten omwille van een omgewaaide boom.

De federale politie vraagt ook om op snelwegen ook de rechterrijstrook te berijden, en niet alleen de middenrijstrook.