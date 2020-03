Exclusief voor abonnees

Na de sluiting van de kappers is het nu aan de knip-het-zelvers: ervaren kapster geeft tips

Nadine Van Der Linden

25 maart 2020

05u00

Veel kappers waren al dicht, de laatsten zijn gevolgd, en dat laat zich stilaan voelen. Kinderen zien, vanonder hun bles, de wereld nog maar half, en volwassenen ontdekken de bosmens en de grijsaard in zichzelf. Hoe kunnen we de zaak zelf wat fatsoeneren, zonder traumatische ervaring die ons gegeneerd doet wegduiken op Skype? Ervaren kapster Hasret Oztonga, die met haar team in Antwerpen kapsalon “Snip.Snip” runt, geeft tips.