Na de shoppende soldaat, de winkelende agenten: politie opent intern onderzoek ADN

15u25

Bron: Bruzz, Belga 1883 Alertes Contrôles De Police - Infos Bruxelles Facebook De foto van de agenten die op Facebook verscheen, met het bijschrift: "Het is Kerstmis voor iedereen. Helemaal geen kritiek. Als je het zo interpreteert, is dat uw probleem". Op sociale media is een foto opgedoken van twee agenten die in uniform rondwandelen met winkeltassen in het Brusselse winkelcentrum Dockx. De politie Brussel Hoofdstad Elsene is een intern onderzoek gestart.

“Het is simpelweg niet opportuun om in uniform te winkelen”, reageert politiewoordvoerder Olivier Slosse aan Bruzz. Een intern onderzoek zal nu moeten uitwijzen over wie het gaat, of de foto recent is en of de agenten al dan niet klaar waren met hun shift.

De politie vindt het voorval jammer, omdat er van de agenten verwacht wordt om tijdens hun dienst zowel fysiek als mentaal beschikbaar te zijn voor hun taken. “We betreuren dit gedrag omdat het zo moeilijk is voor de agenten om efficiënt te reageren als er iets gebeurt. In een context van dreigingsniveau 3 is het belangrijk om snel en efficiënt te kunnen reageren op incidenten, wat niet het geval is als je met boodschappen over straat loopt."

De foto doet denken aan het voorval met ‘de shoppende soldaat’ twee jaar geleden. Het welriekende cadeautje dat de militair in Brussel bij het patrouilleren op de kop tikte, brak hem zuur op. De legertop onthief de man van zijn taken en er werd een officieel tuchtonderzoek gestart.