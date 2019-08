Na de problemen: “Brussels Airport krijgt volledig nieuw bagagesorteersysteem” ADN

07 augustus 2019

19u25

Bron: Belga 0 "Wij hebben garanties gekregen dat Brussels Airport binnen dit en twee jaar een volledig nieuw bagagesorteersysteem krijgt." Dat zegt Sandra Langenus van de socialistische vakbond BTB. De bond had deze namiddag een overleg met Brussels Airport over de bagageproblemen op de luchthaven.

Brussels Airport had de laatste weken te kampen met technische problemen met het bagagesysteem. Daardoor vertrokken tientallen vluchten zonder bagage.

Garanties

BTB klaagde aan dat het bagagesysteem op de luchthaven “dringend aan vervanging toe is”. “Het is duidelijk dat dringend moet geïnvesteerd worden in de luchthaven van Zaventem. Het bagagesorteersysteem moet aangepast worden, het materieel moet dringend vernieuwd worden ... de ondergrondse bagageband lijkt weggehaald uit een slechte documentaire uit de jaren zeventig”, luidde het kritisch.



De bond had vanmiddag een overleg met Brussels Airport over de kwestie en is na afloop positief. "Wij hebben garanties gekregen dat Brussels Airport binnen dit en twee jaar een volledig nieuw bagagesorteersysteem krijgt", zegt Langenus.

Onderhoudswerken

"Ondertussen wil Brussels Airport met de afhandelaars nadenken over een oplossing voor wanneer het systeem uitvalt en daarvoor mensen ter beschikking te stellen om te helpen bij dergelijke problemen." De luchthaven beloofde daarnaast regelmatige onderhoudswerken aan de bagageband.

BTB kloeg ook over het teveel aan handbagage dat tegenwoordig manueel door personeelsleden met de noodtrap naar het ruim moet worden gebracht. "Brussels Airport beloofde dat er een transportband komt bovenaan de trap die die bagage naar beneden kan brengen. Voor Aviapartner is dit al goedgekeurd, op Swissport is het nog wachten", aldus Langenus.

Meedenken

De vakbondsvrouw is erg positief over het gesprek. "Het is natuurlijk afwachten, maar we hebben het gevoel dat Brussels Airport heel snel wil meedenken over oplossingen.”