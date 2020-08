Na de ophef over topless zonnebaden in Frankrijk: wat mag in ons land? HLA

28 augustus 2020

15u32 5 Vorige week is in Frankrijk een klein relletje ontstaan over topless zonnebaden, nadat politieagenten drie vrouwen die aan het zonnebaden waren vroegen hun borsten te bedekken. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin verdedigde de dames, en zei dat “ vrijheid een kostbaar goed ” is. Maar hoe zit dat in ons land? Mogen vrouwen op Belgische stranden genieten van de zon in ontbloot bovenlijf? Wij zochten het uit.

De drie dames op het strand van Sainte-Marie-la-Mer, nabij Perpignan, deden overigens niets verkeerd. In Frankrijk is topless zonnebaden op zich niet verboden, al kunnen gemeentebesturen zelf regels over kledingdracht opleggen aan burgers. Op het strand in Sainte-Marie-la-Mer geldt geen dergelijk verbod, dus topless zonnebaden is er wel degelijk toegelaten.

Ook in ons land geldt geen algemeen verbod op het ontbloten van het bovenlichaam in het openbaar. De wet verbiedt wel het naakt rondlopen in het openbaar en het opzettelijk tonen van geslachtsdelen, maar daar vallen vrouwenborsten net zomin onder als mannenborsten. Steden en gemeenten kunnen echter via het politiereglement bijkomende kledingvoorschriften opleggen, al zijn er weinig gemeenten die daar effectief gebruik van maken. In Knokke geldt sinds vorige zomer wel zo’n verbod. Daar bepaalt het gemeentelijk politieverbod bijvoorbeeld dat “het ontbloten van het bovenlijf of het dragen van badkleding enkel is toegelaten op het strand en op de Zeedijk”. Wie elders in de gemeente de bast ontbloot, riskeert een GAS-boete van 350 euro.

Op de Belgische stranden en op de meeste andere openbare plaatsen, zoals stadsparken of natuurdomeinen, mogen mannen én vrouwen met een gerust hart zonnebaden in bloot bovenlijf. Wie van de zon wil genieten in een recreatiedomein of een openbaar zwembad, let toch beter even op. Daar gelden immers vaak strengere voorschriften wat betreft de badkledij en kan het dus nuttig zijn om je op voorhand te informeren over wat wel en niet is toegelaten.