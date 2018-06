Na de kritiek op de schietpartij in Luik: korpschef ontkent elk gebrek aan training van agenten ADN

20 juni 2018

18u28

Bron: Belga 1 De korpschef van de Luikse lokale politie, Christian Beaupère, wenst vandaag geen commentaar te geven op berichtgeving van de RTBF dat twee van de vier gewonde agenten van de schietpartij van 29 mei in Luik gewond raakten door 'friendly fire'. De politiechef betwist wel de verklaringen van VSOA-voorzitter Vincent Gilles, die van oordeel is dat de ordediensten een gebrek aan training hebben.

Het is volgens Christian Beaupère veel te vroeg om uitspraken te doen over het ballistisch onderzoek. "We hebben het rapport van de expert nog niet ontvangen. De complexiteit van de plaats van de feiten vereist talrijke onderzoeksdaden en verificaties. Bijgevolg zal de lokale politie van Luik geen uitspraken doen. Enkel het federaal parket is bij machte dit te doen", aldus de Luikse korpschef in een mededeling.

Christian Beaupère dient Vincent Gilles, voorzitter van VSOA Politie, wel van weerwoord. Het "gruwelijke gebrek aan training", kan volgens de vakbondsman verklaren waarom twee van de vier gewonde agenten bij de schietpartij getroffen werden door politiekogels.

Opleiding

"Het is juist dat 4 keer 4 uren training per jaar en per politieman de norm is. In Luik hebben we gekozen om die voorgeschreven norm te versterken. Elke operationele politieagent volgt bovenop de schietsessies trainingen in geweldbeheersing zonder vuurwapen en sessies technische en tactische interventie", nuanceert de korpschef.

De Luikse politiemensen hebben ook een tweedaagse AMOK-opleiding gekregen, om te reageren op de dreiging van een gewapend individu, een gevolg van het drama in december 2011 op de Place Saint-Lambert.

"Op zijn vraag om een regionaal trainingscentrum op te zetten, zeg ik: dat bestaat reeds, in de vorm van de Politieschool van de Provincie Luik."