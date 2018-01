Na de hetze: N-VA-politici verdedigen Jihad Van Puymbroeck Ombudsman verdedigt aanstelling Van Puymbroeck bij VRT: "Wie er niet bij was, zou misschien beter even wachten met veroordelen" Redactie

Bron: VRT NWS 5 photo_news Jihad Van Puymbroeck. Nadat ze gisteren op sociale media heel wat haatberichten over zich kreeg, steunen vandaag heel veel Twitter-gebruikers Jihad Van Puymbroeck. Het 23-jarige meisje postte gisteren dat ze aan de slag ging bij de VRT, maar kreeg daar een massa negatieve en racistische commentaren voor in ruil. Opvallend: ook een aantal N-VA'ers posten nu hun afgrijzen tegenover die reacties. Ondertussen verdedigde de VRT de aanstelling van Van Puymbroeck.

Op de conservatieve website SCEPTR en op sociale media ontstond gisteren een ware hetze rond de aanstelling van een nieuwe redactrice sociale media bij de VRT. Jihad Van Puymbroeck kreeg op Twitter de volle laag voor haar "onpartijdigheid".

De conservatieve site voerde aan dat de jonge twintiger ex-bestuurslid is van Groen Beveren, in het verleden actief was als communicatiemedewerker van het Minderhedenforum, en stage liep bij Kif Kif, een organisatie die strijdt tegen racisme en ongelijkheid. In een aantal tweets uit een ver en minder ver verleden, liet ze zich ook kritisch uit over N-VA.

Het SCEPTR-artikel werd door heel wat Twitteraars gedeeld, met daarbij ook een heel aantal racistische reacties. Op de sociale media drukten velen echter ook hun afschuw uit voor de reacties. Vandaag krijgt Van Puymbroeck ook steun van een aantal prominente N-VA'ers, waaronder staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. "Iedereen verdient een tweede kans", aldus Francken, die er in een andere tweet nog aan toevoegt dat hij blij is dat er in zijn studententijd nog geen Twitter was.

Ook N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel schaart zich achter Van Puymbroeck. "Meningen mag je bekampen, ook in deze. Maar een enthousiaste jonge vrouw als Jihad Van Puymbroeck wens ik in de eerste plaats succes met de nieuwe job. Ik had ook al een mening toen ik nog journalist was, dat zat nooit in mijn werk."

Dezelfde boodschap bij Vlaams parlementslid Axel Ronse. "Wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Ik zie vooral een ambitieuze twintiger die in haar nieuwe job wil vliegen. Good luck Jihad!"

Gisteren liet Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde Van Puymbroeck nog weten haar "op de voet te zullen volgen".

De VRT blijft ondertussen achter haar nieuwe medewerker staan. Ombudsman Tim Pauwels zette op de website van VRT NWS zes argumenten op een rij die aanvoeren dat Van Puymbroeck voor de openbare omroep mag werken.

1. Competenties

"Jihad Van Puymbroeck is aangeworven voor haar competenties inzake sociale media. Dat is gebeurd na een lange, open procedure met 120 kandidaten waaruit ze naar boven kwam als de beste kandidate. Ik was niet op het sollicitatiegesprek maar er wordt me gezegd dat er heel duidelijk is geëist dat ze alle engagementen zou stopzetten en zich onpartijdig zou opstellen. Degenen die bij het gesprek waren, vonden haar houding op dat vlak overtuigend. Wie er niet bij was, zou misschien beter even wachten met veroordelen."

2. Redactiestatuut

"Het redactiestatuut zegt dat wanneer iemand een functie heeft bekleed die het bijzondere vertrouwen vraagt van een partij of een belangengroep, hij een ontluizingsperiode moet ondergaan, wanneer hij bij VRT NWS begint te werken. Dat betekent dat hij of zij alleen achter de schermen mag werken en geen zelfstandig journalistiek werk mag afleveren. Jihad Van Puymbroeck ging sowieso achter de schermen werken. Haar taak is om het journalistiek werk van anderen te laten leven op sociale media. De interne deontologische adviesraad moet volgens het redactiestatuut bepalen wanneer Jihad Van Puymbroeck eventueel zelfstandig journalistiek werk zal mogen leveren. Ze werkt sowieso niet voor de politieke redactie."

3. Bagage aan de ingang

"Er werken bij VRT NWS nog wel andere mensen die geen politieke maagden zijn. Eén van onze collega’s kwam uit de Volksunie en is intussen fractiewoordvoerder van de N-VA-Kamerfractie. Op zijn werk viel nooit iets aan te merken. Pol Van Den Driessche switchte wel vaker tussen politiek en journalistiek. Bij VRT NWS is de regel al generaties lang dezelfde: wie bij VRT NWS begint, laat zijn bagage achter aan de ingang. Wie dat niet kan, moet ander werk zoeken. Punt."

Er werken bij VRT NWS nog wel andere mensen die geen politieke maagden zijn

4. Oude tweets zijn oude tweets

"Oude tweets zijn oude tweets. Er zijn weinig mensen die in hun leven nooit domme dingen doen. Het gaat om tweets van jaren geleden, maar als je bij VRT NWS werkt, moet er geen vlag aan je deur hangen. Daarom heeft Jihad Van Puymbroeck haar oude tweets ontoegankelijk gemaakt. Ze heeft zelfs haar hele account afgeschermd. Dat was niet nodig, maar het was nuttig om de vlag binnen te halen."

5. 'Streven'

"'Jihad' betekent 'streven' in het Arabisch. Dat laat volstrekt in het midden waar je precies naar streeft. Eén van de slachtoffers van de aanslagen in 2016, Mohamed El Bachiri schreef het boek 'Jihad van Liefde' als een getuigenis tegen de haat van terroristen."

6. Werken voor héle Vlaamse gemeenschap

"VRT NWS blijft de omroep van de Vlaamse gemeenschap. Dat is een gemeenschap die al jaren op het kruispunt van Europa leeft en doortrokken is van handel, de havens en de zee. Het is een cultuur die perfect combineerbaar is met een migratieachtergrond of eender welk geloof. Er horen blanke autochtonen uit het Zand bij, zoals de ombudsman, en gekleurde jongedames uit de Polderklei, zoals Jihad Van Puymbroeck. Wie voor VRT NWS werkt, werkt altijd voor de héle Vlaamse gemeenschap, alle gezindten inbegrepen. VRT heeft geen ander volk. Maar sommige naargeestige reacties maken mij niet trots op ons Vlaamse maatschappelijke debat. Een jongedame van 23 is begonnen aan een baan achter de schermen op VRT NWS. Zullen we even wachten met veroordelen?"

"Ik raad Jihad Van Puymbroeck aan om die onpartijdigheid erg au sérieux te nemen, maar onder die voorwaarde zou ik ook één van de meest intelligente mensen van Vlaanderen willen citeren: Bart De Wever. Hij zei ooit : 'De karavaan trekt voorbij.'"

VRT Tim Pauwels, nieuwsombudsman bij de VRT.