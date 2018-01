Na de handdoeken met vlekken "van smoezelige herkomst": personeel Kamer vraagt opnieuw respect van parlementairen en hun medewerkers TT

26 januari 2018

16u56 20 In een interne dienstnota vragen de diensten van het federale parlement aan parlementsleden en hun medewerkers om de personeelsleden met het nodige respect te behandelen. Enkele jaren geleden werd al eens gevraagd de handdoeken in de toiletten enkel te gebruiken waarvoor ze dienen.

In kantoren en vergaderzalen van de Kamer wordt blijkbaar nog regelmatig vaat en leeggoed achtergelaten, wordt er nog gerookt en worden de bedienden gevraagd "de planten water te geven". En dat zijn de Quaestuurdiensten van het parlement, die instaan voor de dagelijkse werking van het halfrond, grondig beu. Open Vld-medewerker Thomas Leys postte een interne dienstnota op Twitter waarin aan de parlementairen en hun medewerkers om het nodige respect wordt gevraagd voor het onderhoudspersoneel.

Respect

"Uit een bevraging bij de aangestelden voor het onderhoud blijkt dat er in sommige kantoren en vergaderzalen nog vaat of leeggoed wordt achtergelaten. Bij deze wens ik u er aan te herinneren dat de aangestelden voor het onderhoud dit niet meer naar de keukens of de karren mogen brengen. Indien er in de onmiddellijke nabijheid van uw kantoor zich geen kar of keuken bevindt, kan u uw vaat wel nog laten staan."

Blijkbaar worden er ook lege flessen achtergelaten in traphallen, gangen en buiten het parlementsgebouw. Ook die "worden niet meer door de onderhoudsploeg verwijderd".

De directeur van de Quaestuur vraagt dan ook het nodige respect voor het onderhoudspersoneel en om "er begrip voor op te brengen als zij in uw kantoor iets moeten schoonmaken terwijl u er aan het werk bent en hen bijvoorbeeld niet te vragen uw planten water te geven".

"Vlekken van smoezelige herkomst"

Leys tweette twee jaar geleden al enkele dienstnota's waarin al eens in duidelijke bewoordingen om het nodige respect werd gevraagd. "Het personeel van de Kamer (...) moet reeds sedert verschillende maanden vaststellen dat de handdoeken veel te vaak worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het gezond verstand eist. Het is ons ter ore gekomen dat de handdoeken worden gebruikt als dweil om de vloer schoon te maken, dat sommige handdoeken bevuild zijn met vlekken van smoezelige herkomst, enz. Alleen al het respect voor het personeel dat instaat voor de handdoeken vereist dat dit soort ontsporing moet beëindigd worden."

Nieuwe #dienstnota: kuispersoneel van @DeKamerBE mag geen planten water geven. Cc @groen @Ecolo pic.twitter.com/QUMcnERT2a Thomas Leys(@ ThomasLeys) link

Het leven zoals het is... Het Parlement. #dienstnota pic.twitter.com/8WXZw7XAfe Thomas Leys(@ ThomasLeys) link